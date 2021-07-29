匿名信寄警總稱炸彈埋全港 51歲廚師囚22月

被告王紹明（51歲）承認一項炸彈嚇詐行為罪，他被控於2020年4月23日向警員傳達虛假消息，意圖誘使警員相信全港放有38枚炸彈。

辯方求情時稱，他後天的智力缺損影響自制能力，曾建議法庭索取精神及心理醫生報告，最終撤回；並指被告還押期間開始有聽力問題，強調本案並未對任何人或公眾秩序造成影響。

辯方稱智力缺損影響自制

官：經深思熟慮有表達能力

法官李慶年判刑時稱，被告經過深思熟慮，把想法付諸實行，購買郵票及寄出信件，又有相當的表達能力，可撰寫口語及粗言。李官續指，被告心智成熟，不能以「惡作劇」淡化被告的行為，並不同意被告受後天智力缺損犯案，稱被告「不是智力有問題，而是智慧有問題」，低估法律後果。李官強調，一旦輕判或造成仿效作用，加上本案發生在社會較動盪和暴力的日子，判刑需加強阻嚇性。

案情指，警方於2020年4月23日，收到一封給時任警務處長鄧炳強的信件，寄信人以「PK強」稱呼鄧炳強，信中聲稱在全港放置38枚炸彈，又指「我見你哋O記黑警有個叫李桂華佢好把炮，好得戚和好X串咁叫佢派啲黑警和防暴狗去搵晒出來，比（畀）兩日時間佢哋搵」。警方及後調查郵資上的標籤二維碼，並翻查郵政局的閉路電視片段，找出被告並拘捕。

被告認罪：不滿社會動亂

被告在警誡下承認犯案。他稱在4月21日從新聞得知，警方接獲白色粉末遭威脅，隨後飲了一罐啤酒便醉倒，加上當時對社會動亂感不滿，遂想到寫警告信給警方。他從女兒的練習簿撕下其中一頁撰寫信件，在蘇屋郵政局用涉案八達通卡購買郵資標籤及寄出信件。

【案件編號：DCCC 8/21】

（反修例風暴）