前年比賽跑手斜坡倒斃 參賽者：與死者同行錯路

死者為郭遠雄（終年32歲），家屬一方沒律師代表，案件由死因裁判官周慧珠、3女2男組成的陪審團審理。死者女友趙慧儀供稱，前年9月8日與死者相約中午12時半在比賽終點見面，惟至1時許仍未見他出現，一同出發的3名朋友則相繼抵達，他們其後發現死者沒隨身帶手機，遂向主辦方查詢，得知死者於早上10時37分經過九肚山頂的檢查站，主辦方稱人員會沿途搜索及了解死者有否送院。惟賽事完結後未見其蹤影，趙於下午4時51分報警。

涉事岔路有橙帶 無人指路

賽事協辦員譚圳烽稱，主辦方在比賽路線的沿路每隔200至300米均掛上橙帶標示路線，並安排人員於容易行錯的分岔路口指路。譚表示，桂地新村的分岔位亦掛有橙帶，但如參賽者錯誤轉右行上樓梯，會見到一條比主辦方長度較短的橙帶，或會誤以為是正確路線，但理應發現有所不同。譚事後才得悉包括死者在內的3人行錯此路，而比賽時沒人在該處指路。

參賽者馮錫禧稱，當日於桂地新村的分岔口見左邊有橙帶，惟見一女子望向右方樓梯，跑上樓梯後見到較短的橙帶，及至發現無路可走才得悉行錯路，沒通知主辦方便自行退賽。

同樣行錯路的參賽者陳家傑供稱，事前根據主辦方提供的路線圖試跑，比賽時發現與實際路線差異很大，當日跑至桂地新村岔口不見橙帶，見到死者蹲下飲用村口水喉的自來水，其神色疲倦及恍惚，感覺像缺水缺糧，突然聽到馮於右方樓梯大叫「有絲帶」便跟上，其間死者從他身旁跑過，惟再回頭已不見死者，陳事後沿路折返並告知人員曾行錯路。聆訊今續。

【案件編號：CCDI-1025/19】