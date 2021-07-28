內地研究：隔半年打第三針科興 抗體水平升3至5倍

第二期臨牀 未經同儕審閱

研究員：打3針屬必要

江蘇省疾病預防控制中心聯同復旦大學公共衛生學院等機構，近日在醫學論文預印網站（​medRxiv）上載成人接種3劑科興研究，屬雙盲、隨機並有安慰劑對照組的第二期臨牀研究中期數據，但未經同儕審閱。

研究今年在內地江蘇展開，招募540名18至59歲健康成人參與。研究稱，接種兩劑科興後6個月，中和抗體水平雖然跌至近驗出陽性的下限，但兩針已有效產生良好免疫記憶，打兩針科興後隔6至8個月打第三針，可產生強免疫反應，抗體水平會升至第二針後的3至5倍。研究又稱，若第二和三針相隔太近，產生的抗體水平會明顯較低，隔約1個月打第三針的抗體水平僅隔半年打的三分之一。

研究稱，報告的第三針後副作用主要是針口痛，共9人出現嚴重不良事件，調查後無一宗與疫苗有關，稱無發現打3針有重要安全問題。

研究指，打第三針科興屬必要（essential），可提供更好免疫保護，打第三針的時間需看當地疫情等，如在疫情高發地，打兩針後感染也可達打第三針效果，又認為短中期內確保更多人接種首兩劑科興才是優先事項。

許樹昌團隊將研究應否溝針

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，接種科興一段時間後抗體水平下跌屬預期內。至於上述研究是否反映科興接種者應打3針，許樹昌的團隊將開展一項研究，為打了兩針科興但抗體不理想者打第三針科興或復必泰，屆時就會知第三針打哪種疫苗較佳。

（新冠疫情）