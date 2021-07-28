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連續50日無本地個案 1變種輸入 沙特姊弟隔離期三遊鰂魚涌公園 當局未回應檢控否

【明報專訊】本港連續50日無本地個案，昨增一宗新型冠狀病毒輸入個案，患者曾在港接種兩針復必泰疫苗，驗出L452R變異病毒株。此外，沙特阿拉伯駐港領事的13歲女兒連續3日危殆，她與同確診的11歲弟弟違反家居隔離令，在確診前天天外出，衛生署前日再披露涉及女童及其胞弟的新行蹤，包括曾三度前往鰂魚涌公園一期，但未有回應有否檢控二人。

滿70歲明起24中心可取即日籌打針

另外，政府昨宣布，24間疫苗接種中心將由明日起向滿70歲長者派「即日籌」，供沒預約長者在派發籌號當天的指定時段打針，共4600個籌。由每日早上7時45分起派發，派完即止。政府發言人表示，會視乎長者對「即日籌」的反應和實際情况，稍後會考慮推至年滿60歲。

政府續稱，年滿70歲長者可帶身分證到接種中心取籌，亦可委託家人或照顧者代領，但要出示長者身分證副本。工作人員會在長者接種第一針時，通知第二針的接種日期和時間。

由於場地限制，東涌社區會堂和機場的接種中心每日分別派發100個籌，其他私家醫院以外的22間中心，每日各派發200個籌。

輸入個案在港打兩針復必泰

本港昨增一宗輸入個案，涉及的37歲男子在7月3日至24日曾到西班牙和瑞士，至25日乘搭航班LX138抵港，於機場檢測陽性，並驗出L452R變異病毒株。他曾於4月中及5月初，在港接種兩針復必泰疫苗，但抵港前一天（24日）出現病徵。初步確診少於5宗。

衛生署前晚發出強制檢測公告，要求曾於7月18日下午6時至10時曾到鰂魚涌太古城中心（只包括商場），以及於7月17日下午1時至3時、17日下午5時至7時或19日下午4時至6時曾去鰂魚涌公園一期的人，於明日（29日）或之前檢測。

衛生署昨補充，上述兩個新行蹤涉及驗出L452R病毒株的兩姊弟（第11968和11717宗），但沒回應兩人是否一同前往有關地點。據悉，兩人為沙特駐港領事的子女。衛生署至截稿前無回覆會否就上述兩姊弟違反豁免條件提出檢控。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕衛生署 新型冠狀病毒

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