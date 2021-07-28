人工智能分析語言動作 供企業培訓演講技能

具70身體語言觀察點 4範疇給建議

Moodie.ai平台具演講分析及評分系統，可收集用戶每次練習記錄的積分及訓練內容。平台人工智能技術具備70個身體語言的觀察點及170個演算法，可根據用戶在演講時的面部表情、肢體動作、聲調和內容4個範疇評分並給予建議，讓用戶知道自己演說時的自信、流暢度、可信度，以至演說能量的積分。平台可在20分鐘內分析5分鐘的演講短片，也會提供參考教材，包括名人演講數據予用家參考。

Datality Lab董事總經理梁泰然指出，公司採用Amazon Web Services的雲端技術，投資金額高達7位數字創立Moodie.ai平台，今年4月推出市場，6月進軍新加坡。平台現時獲本地大學及大型保險公司採用作訓練學生演講技巧，以及保險代理的銷售技巧。目前平台只有英語演說的人工技能分析，年底前會增設粵語及普通話版，10月份會推出手機應用程式。

設多種演講場景 虛擬人物練習環境

梁泰然表示，溝通演說技巧向來沒有認證及統一標準，過去的演講訓練課程皆由導師個人提出意見，但導師或因時間所限無法提供一對一訓練；而Moodie.ai則設有多種演講場景，以及虛擬人物的真實練習環境功能，用戶可透過平台反覆練習，加強演說技能。

梁補充，因文化差異，針對不同國家的演說表現，平台人工智能技術也會按照當地數據的收集和分析，建立相應當地文化的評分系統。

明報記者 彭靜怡