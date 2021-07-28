港聞

港聞二

團結基金倡釋放濕地緩衝區土地

【明報專訊】財政司長陳茂波近日接受訪問時提出需簡化規劃程序，以釋放土地供應。由全國政協副主席、前特首董建華創立的團結香港基金認為，目前新發展區前期規劃及公眾諮詢流程太長，建議三招加快發展，包括簡化公眾參與及城規會申述流程、加快環評及委託發展商興建部分公共設施。基金會亦指，現時本港劃定濕地緩衝區範圍已長時間未更新，不少土地成為棕地或被填塘，失保育價值，建議政府重新檢視濕地緩衝區的規劃準則，以釋放更多土地發展。

政府在《長遠房屋策略》提出未來10年總房屋供應目標為43萬伙。團結香港基金政策研究院院長黃元山表示，今年至2025年期間，預計公私營房屋供應約18萬伙，仍未追回過去累計欠缺約12萬伙，土地供應不足下，需考慮精簡行政及審批程序，提前將新發展區住宅建成。

規劃諮詢耗時 比昔日發展新市鎮慢10年

團結香港基金土地及房屋研究主管葉文祺稱，本港2000年前拓展新市鎮，平均需時7.5年完成，需時最長的天水圍新市鎮亦只用10年；但2000年後的新發展區計劃，平均需時17年才有望落成（見表），如古洞北/粉嶺北、洪水橋新發展區，政府2007年提出後，預計2023年及2024年才有首批居民遷入，發展流程長。基金研究員許雅婷稱，推展新發展區的過程中，建造工程非需時最長的階段，反而是前期規劃及公眾諮詢。

葉建議政府從三方面縮短新發展區推展程序，包括精簡公眾參與及城規會親身申述流程、加快環評及委託發展商先興建部分公共設施，並倡議成立專責部門領導新發展區計劃。

葉說，現時城規會需接受市民到場申述，「假設收到5000份申述，而5000人都想去現場講，係需要畀呢5000人去講」，令會議耗時長，認為符合法定要求下，可考慮書面申述取代；又指古洞北/粉嶺北及洪水橋新發展區政府都設立三階段公眾諮詢流程，指「絕對有空間簡化流程」。

倡盡早處理私地換地申請

他指，現時古洞北/粉嶺北及洪水橋新發展區採用「加強版新市鎮」推展，一般分多期完成，但政府處理第一期工程時，就不會處理第二、三期私人土地換地申請，令本身屬其他階段的私人土地，因政府未做第二、三期而不可發展；建議政府可先委託發展商進行其土地附近的基建工程，令這些土地可較早發展，以加快落成時間。他亦建議政府重推土地債券，鼓勵土地業權人自願向政府交回閒置的土地，供政府發展或作土地儲備。

此外，當局可更有效率進行環評。葉指目前環評一般需時1.5至2年，包括檢視四季變化最少兩次，「其實香港一年四季都差不多，是否有需要四季都要睇一次？」

劃地範圍欠更新 部分已失保育價值

葉又稱，現時本港濕地緩衝區及濕地保育區佔地共約3000公頃，惟政府自1997年完成檢視後，至今未再檢討濕地狀況，其間濕地環境已有許多變化，部分已荒廢或被非法填塘，亦有不少成為棕地，建議政府趁北環線的發展契機，從新檢視濕地生態價值及規劃準則，「已沒生態價值的土地，就可拿出來發展，但如有生態價值就要積極保育」，認為發展及保育不是相對，而是可並存。

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