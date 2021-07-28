區議員宣誓仍無期 袁海文：續出糧即不應DQ追薪

政府發言人回覆本報查詢時指，有關條例訂明區議員須宣誓擁護《基本法》、效忠特區，對維護特區的憲制秩序、進一步確立「愛國者治港」原則有重大意義，政府會按條例要求，落實有關宣誓的規定。當局並未正面回應本周內會否發信，以及預計何時啟動程序發信予區議員。

促盡快安排 憂負面清單「加辣」

深水埗民主黨區議員袁海文稱，政府官員曾公開表示冀本月展開程序，私下亦曾放風稱七月中旬或下旬宣誓，他稱宣誓是十分嚴肅的事，質疑政府本月內仍未能處理好，加上現時傳出追薪方案是由5月開始計算追討薪津，「若照出糧，即是認同（區議員）在任的資格，那更不應該追薪；與其思考如何追討、追討多久（薪津），為何不快點宣誓？」

被問到政府一直未落實宣誓安排對工作影響，袁海文稱除部分合約續約、區議會撥款受影響，辦事處其他工作影響不大；心態上會調節至「隨時突然完」、盡快處理好街坊求助等工作，「不知到何時負面清單又會加新條件」。

翻查資料，政制及內地事務局長曾國衞5月動議恢復二讀辯論條文時，曾稱通過草案後「民政事務局會盡快公布區議員宣誓安排的詳情」；特首林鄭月娥6月22日曾稱區議員宣誓工作須釐清法律後果等，「我們爭取希望在接下來這個月可以做」。民政事務局長徐英偉上周在立法會被傳媒追訪時，曾稱會在本月內開始程序。