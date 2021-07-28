區議員宣誓仍無期 袁海文：續出糧即不應DQ追薪

【明報專訊】《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》5月刊憲生效後，政府一直稱要盡快落實區議員宣誓安排，惟至今只聞樓梯響。早前有消息稱政府上周會啟動宣誓程序，向被指曾做「負面清單」行為的區議員去信查詢、要求解釋。不過，本報接獲消息稱，當局因種種原因，本周內仍不會去信區議員。明報記者
政府發言人回覆本報查詢時指，有關條例訂明區議員須宣誓擁護《基本法》、效忠特區，對維護特區的憲制秩序、進一步確立「愛國者治港」原則有重大意義，政府會按條例要求，落實有關宣誓的規定。當局並未正面回應本周內會否發信，以及預計何時啟動程序發信予區議員。
促盡快安排 憂負面清單「加辣」
深水埗民主黨區議員袁海文稱，政府官員曾公開表示冀本月展開程序，私下亦曾放風稱七月中旬或下旬宣誓，他稱宣誓是十分嚴肅的事，質疑政府本月內仍未能處理好，加上現時傳出追薪方案是由5月開始計算追討薪津，「若照出糧，即是認同（區議員）在任的資格，那更不應該追薪；與其思考如何追討、追討多久（薪津），為何不快點宣誓？」
被問到政府一直未落實宣誓安排對工作影響，袁海文稱除部分合約續約、區議會撥款受影響，辦事處其他工作影響不大；心態上會調節至「隨時突然完」、盡快處理好街坊求助等工作，「不知到何時負面清單又會加新條件」。
翻查資料，政制及內地事務局長曾國衞5月動議恢復二讀辯論條文時，曾稱通過草案後「民政事務局會盡快公布區議員宣誓安排的詳情」；特首林鄭月娥6月22日曾稱區議員宣誓工作須釐清法律後果等，「我們爭取希望在接下來這個月可以做」。民政事務局長徐英偉上周在立法會被傳媒追訪時，曾稱會在本月內開始程序。