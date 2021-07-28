稱球衣言論引「軒然大波」 李慧琼：穆家駿須承擔責任

本報曾致電穆家駿查詢回應及他和未婚妻被起底事件，惟電話轉駁留言信箱，亦未回覆文字短訊查詢。

穆微博發帖稱遭「黃人」起底

免牽連朋友刪fb及Ig

穆家駿昨晨在微博上發文恭賀張家朗奪金，解釋暫關社交平台因收到消息他和未婚妻的身分證號碼、電話、地址在Telegram被公開，為免連牽fb或Ig朋友決定關閉兩平台。他稱，「微博是國家管理下的平台就更不用擔心」，不過有網民留言，要求他向伍家朗道歉，其後穆在帖文中刪去「黃人」字眼。

李慧琼昨接受訪問回應事件，形容穆家駿就球衣提出問號，語氣及方式「都重了一點」。至於會否要求他道歉或公開解釋，她稱民建聯已提出要求，稱個人言論和行為必須自己承擔，既引起社會軒然大波，穆應出來承擔責任。

林大輝籲責備前「查清來龍去脈」

體院主席林大輝昨在商台回應，稱運動員參加國際賽，機會得來不易，「譴責責備之前，要考慮下或者查清楚來龍去脈」，他稱，「唔需要一下就出嚟大聲譴責，對運動員好大影響」。

體育專員楊德強在電台形容事件是誤會，稱運動員慣於自行解決自己可處理的問題，伍家朗奧運前無贊助，心急下自己買球衣，明白伍想盡快處理集中精神比賽。楊德強表示，羽毛球總會聯絡政府後部門已經授權，球衣會印區旗標誌，希望市民放下事件，集中關注運動員表現。

伍家朗今天（28日）下午5時出戰羽毛球男單C組次戰，面對危地馬拉隊選手奇雲哥頓（Kevin Cordon）。