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「家朗效應」掀熱潮 劍擊學校報名增 教練：家長多盼子女打比賽 籲勿太緊張得失

【明報專訊】花劍港將張家朗奪得奧運金牌，公眾對劍擊關注大升，有劍擊學校及東奧劍擊運動員兒時教練表示，前晚起收到大量查詢和報名。有學校負責人稱不少家長安排子女學劍擊都有目的、希望子女打比賽，認為應將練劍當成人生學習。25年前為港贏得首面奧運金牌的李麗珊表示，希望社會勿偏重某項運動，要發展不同項目。

憂一窩蜂學習 李麗珊：應發展不同項目

李麗珊接受港台訪問時表示，當年奧運奪金後多了人學滑浪風帆，相信張家朗奪金後會有更多人關注、學習劍擊，但擔心一窩蜂學習，盼社會不要側重一項運動，要發展不同項目。她說對比當年，現時香港對體育資源投放和氣氛都較佳，但仍有提升空間，不止要場館，也要協助運動員出外比賽。

亞洲劍擊學院行政總監吳偉燕表示，張家朗奪金後查詢不絕，前晚起有數十個報名查詢，約有20多人報名包括成人和小童，她料熱潮最少維持一年。吳說，不少家長為子女報名都有目的，希望子女打比賽，她建議家長勿太緊張得失，應將劍擊當成子女人生學習，「冠軍永遠得一個，家長太在意會令小朋友太緊張」。

吳偉燕說，劍擊講求聽指令和獨立思考，適合大部分小朋友，3歲可報名；成人則沒有學習年齡上限，學院亦有50多歲學員。若有心臟病或長期病患，可先諮詢醫生。

業界逾百人教劍 人手不足難多開班

香港重劍代表江旻憓兒時教練、劍樂會總教練陳偉勁表示，奧運熱潮下今個暑假報名人數多，以往暑假開3至4班，今年暑假開了6至7班。張家朗奪金後收到數百查詢，部分暫停學劍的學員也想重新學習。他說，想多開班亦不夠教練，料全港約有100多人教劍，希望引入更多外地教練。陳偉勁說，家長為子女報名部分人因覺好玩，有人認為有助小孩提升協調、頭腦靈活，亦有人為子女升學鋪路，因名校多數有劍擊隊。他預料，張家朗奪冠後一定有家長更着緊子女比賽，他認為是正面影響，但認為家長不要太着眼成績，應看子女在運動過程中的進步。

明報記者

相關字詞﹕東京奧運 奧運 花劍 劍擊 張家朗

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