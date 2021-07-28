六四館違娛樂場所例 支聯會認罪罰8000元

未領牌遭食環票控

傳票指出，支聯會於2021年5月31日至2021年6月1日期間，無根據香港法例第172章公眾娛樂場所批出的牌照而經營在九龍旺角旺角道11-13號藝旺商業大廈10樓「六四紀念館」的處所，作為一個公眾娛樂場所，即圖畫、文件、物品、報章及影片展覽。

支聯會成員昨未有到庭，代表律師求情稱，支聯會是非商業、非牟利的擔保有限公司，是次展覽規模細小，僅佔100平方米，當時亦只有20人參觀及不多於兩名職員，望法庭考慮被告認罪及初犯、案發後已隨即閉館而輕判。葉官經考慮後決定以罰款處理。

案情指出，今年5月31日及6月1日下午，5名便衣食環署人員先後兩次到涉案大廈10樓調查，發現一處所門外張貼了印有「六四紀念館」及支聯會標記的海報，他們入場後發現場所總面積約100平方米，分為展板、文物展示、影視及悼念等多個區域，兩次調查均見有20人正在參觀，部分人向參觀者講解展品及導賞。經兩次調查後，5名身穿制服的食環署人員於6月1日到場票控支聯會。