反外國制裁法將在港實施 人大常委下月開會 商納入基本法附件三

反外國制裁法源於美國等國家制裁內地及香港官員和人員，中方其後立法。美國國務院早前再制裁7名中聯辦副主任，中國外交部上周提出首次引用反制裁法，制裁美國前商務部長羅斯等7名美方人員和實體（見表）。

可指令商業機構凍結財產

影響金融界否 陳振英：不清楚

反外國制裁法的內容顯示，國務院可以將外國個人、組織列入反制名單，反制措施包括：不予簽發簽證、不准入境、註銷簽證或驅逐出境；查封、扣押、凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止或限制中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動（見表）。任何組織和個人不執行、不配合實施反制措施，將依法追究法律責任。

反制裁法涉及政府指令商業機構凍結財產及限制交易等要求。對於香港的銀行、金融界會否受到新法例影響，金融界立法會議員陳振英說暫不清楚情况。

料中央直接頒布 不經本地立法

劉兆佳稱可保留彈性

劉兆佳稱，外國對香港作出制裁，中央過去都有作出反制，例如不讓某些外國政客或官員入境香港，但做法未形成系統，未有足夠法律依據作重大制裁；而立法和將反制裁法納入基本法附年三的作用是，當日後有外國回應香港事態而制裁特區時，可以讓中央指令香港配合中央的戰略，對外國作出反制。

根據基本法規定，納入附件三的全國性法律，可以是中央直接頒布或由香港本地立法實施。劉兆佳認為，由於中央擁有制裁外國的決定權，特區政府主要是執行者的角色，他認為並不一定需要在香港本地立法實施。

他又稱，反外國制裁法的內容簡單，範圍廣泛，由中央直接頒布實施能保留彈性，而很多反制措施都涉及外交行為。

對於本港與外國組織、在本港的外國企業有何影響，劉兆佳稱反制裁法是防衛性質，「你不搞我，我唔會搞你」，若外國政府對中國或特區「推制裁武器」，它的機構或企業在內地和香港會受到影響，反而可推動外國機構和組織游說自己的政府不要制裁香港或中國。