港聞

港聞二

裸男拍片認罪涉黑幫糾紛 與拍攝者同被捕

【明報專訊】網上流傳一段認罪影片，片中一名裸男承認打劫非法賭場及承認有黑幫背景，該男子被人懷疑與同黨打劫非法賭場，被威迫下拍下認罪片段。據了解，警方懷疑事件與黑社會糾紛有關，片中人與拍片者皆被捕。警方回覆稱，留意到網上流傳片段，初步了解懷疑事件與三合會有關，西九龍總區刑事部正主動調查。

自稱新義安成員 認與同黨劫賭場

涉事影片長約1分11秒，片中一名29歲姓王男子全身赤裸露出下體，手持身分證站於白色牆前認罪，承認自己於25日（本周日）凌晨4時連同「阿廉」（同音）串謀打劫長沙灣一個百家樂賭場，稱劫案由「阿廉」策劃，自己因「屋企等錢使」犯案。

王自稱「阿鬼」（同音），其神情緊張，於拍片者多番催促下自稱是九龍城黑幫新義安成員，其老大為「黑鬼」，「阿公」是「阿寶」。片段中拍片者曾以近鏡拍攝王手上身分證，清楚顯示到王的姓名及身分證號碼等資料。

一男涉非法禁錮經營賭場被捕

據了解，涉事賭檔位於長沙灣永康街一幢商廈內，警方於前日已派員登門掃蕩及拘捕多人。本報昨午到涉事賭檔了解，該單位已重門深鎖，門口兩部閉路電視被拔去電線。同層租戶表示平日甚少看見該單位有人出入，亦未有聽聞有聲音傳出，一直不清楚該單位內是否賭檔，但至前日下午目擊有警察上門掃蕩。

據了解，警方找到被迫拍片的王男，他承認曾到涉事賭場賭錢，但否認涉及打劫賭場，警方暫時以在賭博場所賭錢將其拘捕；涉案賭場由黑幫和安樂操縱，警方已拘捕一名男子，涉非法禁錮及經營賭場，據知他有份強迫王男拍片。

相關字詞﹕水房 新義安 黑幫

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