直播刺警記者「受查」 國安搜屋扣證 記協：警稱助查 不解人身自由受限

記者原定赴美處理被解僱問題

被國安處帶走的女記者Nina昨清晨近5時半離開柴灣警署，由香港記者協會主席陳朗昇陪同登上私家車離開，沒有回應記者提問。消息指Nina在拍到刺警案經過後，翌日已被「看中國」解僱。她原定昨日下午啟程前往美國，到「看中國」總部處理她被解僱的勞資問題，現因旅行證件被沒收無法前往。

美國務院：基於私隱 無法評論

本報向美國駐港總領事館查詢，美國國務院發言人回應指，基於相關私隱法例，無法評論有關事件，但強調領事館最優先關注美國公民的人身安全。本報昨亦向「看中國」香港版facebook專頁查詢，截稿前未有回應。

警方昨晚回應指，國安處前晚持有由指定裁判官簽發的手令搜查兩個處所，行動中檢走電腦、無線電話等，並調查一名56歲女子。警方亦按《港區國安法》第43（二）條及《實施細則》附表二，向該名受查人發出由指定裁判官所簽發的通知書，要求她向警方交出所管有的任何旅行證件；案件仍在積極調查當中，暫沒有人被捕。

陳朗昇：當事人原稱「毋須律師」

斡旋後記協律師陪錄口供

陳朗昇稱，Nina於刺警案發生後翌日，亦曾被商業罪案調查科邀請助查，當時由記協律師陪同錄口供，警方當時承諾日後若需要再聯絡Nina，會透過律師聯絡及通知記協，質疑警方未有兌現承諾。Nina現於朋友家中暫住，記協的律師前晚收到Nina通知，指自己被國安處帶走，但稱毋須律師協助。陳對Nina「毋須律師」一說法感奇怪，與警方多番斡旋後，記協的代表律師終在凌晨1時許到柴灣警署陪同女記者錄口供，惟她事前已在沒有律師陪同下被搜屋、被檢走旅行證件及通訊器材（見表）。

記協促警交代：記者何以安心工作

據陳朗昇了解，Nina當日的直播片段屬唯一拍到整個事發經過的片段，警方昨晨稱她「協助調查」，但她的旅遊證件、手機及電腦等已被國安處收走，對警方做法不解，促警方盡快交代她於案中的身分角色，不應限制其人身自由。記協發聲明指，一名記者在直播期間拍攝到疑似罪案的發生，只是履行新聞工作者的本分，而事主亦已盡市民責任助查，絕不應受此對待。聲明指事件已威脅全港新聞工作者，若記錄事件亦會令自己蒙上嫌疑，記者如何能繼續安心工作。

據了解，警方已檢取電子儀器及電話等，調查需時，為免調查期間受查人離港，故扣留其旅遊證件，如調查後澄清她並非涉案，會交回證件。警方前晚所持的手令由國安法指定法官簽署，有權檢取新聞材料。據了解，警方全程有讓受查人聯絡律師，她一開始時致電律師稱不需要陪同，後來又指需要律師，錄取口供有律師在場。