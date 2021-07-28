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港七欖球證 東奧場上展水平 過關斬將登殿堂 疫下鍛煉保最佳狀態

【明報專訊】近來有人問，搶得「M」字頭香港男團演唱會門票難，抑或取得奧運門券難？相信不止運動員毫不猶豫選擇後者，球證亦一樣。代表香港執法東京奧運男子七人欖球賽的麥菲諾（Matt Rodden），捱過歷時5年、淘汰率達五成的選拔，才踏上此體壇殿堂。難怪面對奧運延期，他仍處之泰然，疫下留港16個月堅持鍛煉自己，只求以最佳姿態亮相東奧，讓世界看到港產判官的水準。

記者：黃頴恩

打開東奧七欖比賽報告，球證一欄出現「Matt Rodden」一名，跟在名字後面是代表香港的「HKG」。麥菲諾生於欖球大國新西蘭，目前仍屬新西蘭籍，但移居香港至今近10年，球證生涯大部分時間扎根香港，說是「港產」奧運判官絕不為過，連當事人亦多番表示，能以香港欖球總會代表身分參與奧運，令他感到無比自豪。

持外國籍為港欖總會效力

代表香港征奧感自豪

現年31歲的麥菲諾在新西蘭成長，自幼接觸等同國民運動的欖球，熱中出戰國內大小賽事，直至大專時初次接觸球證工作，兼任球員和球證約半年後，自覺於執法方面有更大發展空間，加上當時因工作需要移居香港，決定專注發展球證事業。他在2012年來港後，最初乘公餘時間執法本地賽事，翌年香港欖球總會招聘人手，這欖球癡二話不說放棄原本的工作應徵，全情投入欖球界。

麥菲諾在球證界逐漸站穩陣腳，2015年首次執法上屆奧運亞洲區外圍賽，翌年初登世界系列賽，同時亦是奧運球證夢的起點。麥菲諾坦言，昔日從未以奧運為目標，但七欖上屆「入奧」，自己又正值衝刺期，獲得愈來愈多海外執法機會，直至獲邀加入東奧備戰團隊，才驚覺自己正邁向另一層次。然而舞台愈大，競爭愈激烈，24人球證團隊自2016年起並肩作戰，四出執法世界系列賽，為東奧累積經驗和培養默契，但最終僅12人獲得奧運入場券，屬「倖存者」的麥菲諾稱：「由一開始，我們已知事情會這樣發生，所以每場都要做到最好，才有機會留下。」

征奧前留港 行山踩單車練體能

欖總今年4月公布麥菲諾將在東奧執法，是繼上屆的女判官李穎儀後，再有球證代表香港參與奧運七欖賽。原來麥菲諾去年初已知悉獲此重任，隨之而來是賽事押後一年，疫下留港的他受制於防疫政策，多月無法如常進行體能和球證訓練。談起去年疫下困境，麥菲諾表示當時改以行山、踩單車保持狀態，但全賴嚴苛選拔煉成處變不驚的心態：「經過4年，整個團隊都已準備好，大家盡量保持正面。換個角度，呆等10多個月確實有趣，最特別的奧運也被我遇上了。」

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