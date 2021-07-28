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大坂直美16強倒灶 「慶幸非首圈出局」

【明報專訊】今屆奧運最後一棒火炬手，日前燃點主場館聖火盆的日本網球名將大坂直美，昨於女單16強大熱倒灶，直落兩盤不敵捷克隊的禾祖素娃。她賽後現場訪問僅回答一條問題，報道指她一度經另一出口離開場館避開記者，但之後回到訪問區回答數個提問，稱首戰奧運壓力巨大，自己仍未能駕馭。

稱首戰奧運壓力大 仍未能駕馭

大坂直美在5月法國公開賽拒賽後出席記者會，被賽會警告後決定退賽，並以心理健康問題為由，休養至今次奧運主場出擊。這名網壇世界二姐首兩圈均輕鬆過關，昨面對前法網亞軍，但近年戰績一般、排名低39位的禾祖素娃，兩盤多達32次無壓力失誤，終以1：6、4：6告負。她在場上回答僅有的電視台提問時稱：「我應該更習慣（壓力下比賽），太久沒比賽，這似乎變得更巨大，至少我慶幸自己不是首圈出局。」

一段時間後，她再現身訪問區，在小量記者面前補充：「我不會說自己做得很差，但知道自己的期望更高。個人感覺態度不是太好，但我還未學會應付這份壓力，所以在這環境中，我已做到最好。」隨着波蘭隊的施維雅達前晚次圈出局，女單世界前10球手中，只餘烏克蘭隊絲慧杜蓮娜及西班牙隊梅古露莎仍有望競逐金牌。

男單方面，希臘隊獎牌希望特薛斯柏斯直落兩盤贏堤亞科，主場的上屆銅牌得主錦織圭則苦戰挫另一美國隊代表基朗，晉級第3圈。錦織圭賽後稱大坂出局令人意外和傷心：「我知道她面對很大壓力，這是她首戰奧運，並不容易。」至於英國隊男雙梅利/沙斯貝利亦次圈過關。

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