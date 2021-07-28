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比拉絲突棄團體賽 美體操隊失金 三連霸夢碎 中國跳水射擊共添3金

【明報專訊】美國隊昨於女子體操團體賽有上屆4金得主比拉絲，在戰畢首項跳馬後退出，最終摘銀而回，三連霸夢碎。她賽後否認受傷，稱因狀態不好而棄戰。至於經歷前日東奧金牌顆粒無收的尷尬後，中國隊昨連摘3金。包括憑混合團體10米氣手槍、10米氣步槍斬獲2面金牌，加上女子雙人10米台跳水獲勝，令中國在獎牌榜上收復失地，暫與美國同得9面金牌，同落後以10金升上榜首的日本隊。

雖然美國的「掃金希望」游泳、田徑等將陸續登場，或有利美國在獎牌榜鞏固優勢，惟在另一強項體操方面，美國隊遇上打擊，皆因體操女王、上屆奧運4金得主的比拉絲，昨領軍出戰女子團體賽，於首項跳馬壓軸上陣時，由於落地失誤最終只得13.766分，更疑似受傷，一度離場包紮右腳。她其後未為次項高低槓熱身，隨後更宣布不會出戰昨仗餘下項目。美國最終亦只能在女子團體賽屈居俄羅斯奧委會（ROC）之後，斬獲一面銀牌。

比拉絲否認受傷 稱狀態不佳

根據美國傳媒NBC評述引述消息指，比拉絲並非因傷退賽，而是因「心理因素」決定棄戰，未知會否影響她之後出戰女子全能及單項賽事。比拉絲賽後受訪也表示：「首個項目過後，我就已經不想再繼續比賽。我不是受了甚麼重傷，但的確我現時狀態不好。我好像完全不能相信自己。」如果比拉絲未能以最佳狀態繼續作賽，對美國的爭金之路肯定是一大隱憂。

中國隊方面，早前已在男子10米氣手槍及女子10米氣手槍雙雙摘銅的中國選手龐偉、姜冉馨，昨在混合團體10米氣手槍賽事中越戰越勇。兩人雖然在首輪預選賽僅列第3名，但在次輪預選賽則以總成績387環升上首名，並在決賽以總分16：14擊敗俄羅斯奧委會隊，奪得中國隊的第7面金牌。其後，楊倩和楊皓然亦在混合團體10米氣步槍項目晉身決賽，並擊敗美國再下一城。楊倩也是今屆東奧中國代表隊的首個「雙金王」，她早前已在女子10米氣步槍先拔頭籌。

楊倩膺今屆中國首「雙金王」

除了射擊隊，中國跳水隊亦在昨日賽事報捷。陳芋汐和張家齊在女子雙人10米台跳水，以總成績363.78分順利奪冠，比摘銀的美國組合多52.98分。值得一提的是，自2000年悉尼奧運後，過往6屆女子雙人10米跳台跳水的金牌皆由中國包辦。

中國昨重現「奪金大戶」本色，其獎牌榜勁敵美國同樣不遑多讓。美國昨憑卡里莎摩亞於女子短板衝浪項目擊敗南非選手布登達，以及積高比在女子100米蛙泳折桂，增添2面金牌。此外，女子泳隊的爭金大熱莉迪姬，今將出戰200米自由泳及1500米自由泳決賽，冀能彌補早前400米自由泳失金的遺憾。

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