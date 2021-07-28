港聞

港聞一

女子重劍隊第7名畢業 將赴深圳備戰全運

【明報專訊】東京奧運劍擊個人賽最後一金前晚落在港將張家朗手上，一連3天的團體賽昨早隨即於同一場地幕張展覽館展開。女子重劍港隊在主力江旻憓帶領下，以32：44不敵世界排名第一的中國隊，無緣4強後於首場名次賽失利，壓軸一仗「決一劍」險勝俄羅斯奧委會，以第7名告別東奧。港隊隨後將赴中國隔離備戰全運，主力江旻憓表示要繼續努力訓練，向金牌隊友張家朗學習，盼未來續爭佳績團結港人。

女子重劍隊派出主力江旻憓、佘繕妡及連翊希，在8強出戰有個人賽冠軍孫一文坐鎮的中國隊。打頭陣的前世青冠軍佘繕妡硬碰孫一文，防守至0：1完成第一局。江旻憓緊接上陣以一局4：3扳平，但連翊希面對朱明葉以6：9被拉開比數。佘繕妡其後出戰林聲再為港隊扳平總分11：11，惜連翊希轉戰孫一文以3：14慘負，此時港隊已落後14：25，守尾門的江旻憓力追下，終仍以32：44敗陣。她們緊接換入的後備朱嘉望首於今屆上陣，但於名次賽以31：42敗予美國隊，需與俄羅斯奧委會爭第7名。世界排名15的港隊在第8局仍落後5劍，江旻憓取下7分扳平，再在決一劍以28：27力壓對手，以第7名畢業。

江旻憓以張家朗自勉 盼再帶好消息

女子重劍隊已完成今屆東奧征途，以江旻憓在個人賽闖8強創港女將最佳，首征奧運的佘繕妡及連翊希同在個人賽首圈64強止步，除了佘繕妡將返美向聖母大學報到，其餘3將會直飛深圳隔離，準備9月中在陝西舉行的全運。上屆因傷棄戰全運的江旻憓，賽前表示期待連續出戰兩項運動會，昨日以張家朗奪金成就自勉：「希望可以像他一樣，以好消息團結大家。」

上 / 下一篇新聞

「劍道仍漫長 記初心為所愛奮鬥」 張家朗為港摘金頓變全城焦點 自認怕醜未慣應對
「劍道仍漫長 記初心為所愛奮鬥」 張家朗為港摘金頓變全城焦點 自認怕醜未慣應對
家藏波鞋300對 貓仔愛黐大髀
家藏波鞋300對 貓仔愛黐大髀
奪金過後成記者戰場 打卡者成「大敵」
奪金過後成記者戰場 打卡者成「大敵」
五環影像：爆冷相擁
五環影像：爆冷相擁
致勝一劍
致勝一劍
無緣獎牌
無緣獎牌
何詩蓓「200自」闖決賽寫港史 今決賽衝牌 稱張家朗奪金添動力
何詩蓓「200自」闖決賽寫港史 今決賽衝牌 稱張家朗奪金添動力
杜凱琹連取4局反勝 8強鬥中國一姐
杜凱琹連取4局反勝 8強鬥中國一姐
張雁宜奧運首戰報捷 鬥仙杜胡爭入16強
張雁宜奧運首戰報捷 鬥仙杜胡爭入16強
場地單車隊踏征途 李慧詩：太緊張不敢看張家朗摘金戰
場地單車隊踏征途 李慧詩：太緊張不敢看張家朗摘金戰
俄英澳泳手奪金 3隊同日創歷史
俄英澳泳手奪金 3隊同日創歷史
比拉絲突棄團體賽 美體操隊失金 三連霸夢碎 中國跳水射擊共添3金
比拉絲突棄團體賽 美體操隊失金 三連霸夢碎 中國跳水射擊共添3金
中國女排吞兩連敗 一局未勝出線存憂
中國女排吞兩連敗 一局未勝出線存憂
大坂直美16強倒灶 「慶幸非首圈出局」
大坂直美16強倒灶 「慶幸非首圈出局」
日男足誓破法爭出線 中國女足2：8慘負荷蘭
日男足誓破法爭出線 中國女足2：8慘負荷蘭
水谷隼代言咖喱賣斷市
水谷隼代言咖喱賣斷市
港七欖球證 東奧場上展水平 過關斬將登殿堂 疫下鍛煉保最佳狀態
港七欖球證 東奧場上展水平 過關斬將登殿堂 疫下鍛煉保最佳狀態
銀雞膠哨 各有所好
銀雞膠哨 各有所好
斐濟七欖8強橫掃澳洲 迎黑馬阿根廷爭入決賽
斐濟七欖8強橫掃澳洲 迎黑馬阿根廷爭入決賽
東奧快遞：百慕達奪隊史奧運首金
東奧快遞：百慕達奪隊史奧運首金
五環影像：「舉重女神」郭婞淳為台摘今屆首金
五環影像：「舉重女神」郭婞淳為台摘今屆首金
五環影像：日男將五十嵐卡諾亞冲浪摘銀
五環影像：日男將五十嵐卡諾亞冲浪摘銀
五環影像：日本壘球決賽零封美國摘金
五環影像：日本壘球決賽零封美國摘金
直播刺警記者「受查」 國安搜屋扣證 記協：警稱助查 不解人身自由受限
直播刺警記者「受查」 國安搜屋扣證 記協：警稱助查 不解人身自由受限
錄警誡口供 大律師：待遇無異被捕
錄警誡口供 大律師：待遇無異被捕
外媒曾指「看中國」關法輪功
外媒曾指「看中國」關法輪功
裸男拍片認罪涉黑幫糾紛 與拍攝者同被捕
裸男拍片認罪涉黑幫糾紛 與拍攝者同被捕
反外國制裁法將在港實施 人大常委下月開會 商納入基本法附件三
反外國制裁法將在港實施 人大常委下月開會 商納入基本法附件三
六四館違娛樂場所例 支聯會認罪罰8000元
六四館違娛樂場所例 支聯會認罪罰8000元
「家朗效應」掀熱潮 劍擊學校報名增 教練：家長多盼子女打比賽 籲勿太緊張得失
「家朗效應」掀熱潮 劍擊學校報名增 教練：家長多盼子女打比賽 籲勿太緊張得失
張家朗兒時教練：維持熱度關鍵 籲增場地
張家朗兒時教練：維持熱度關鍵 籲增場地
稱球衣言論引「軒然大波」 李慧琼：穆家駿須承擔責任
稱球衣言論引「軒然大波」 李慧琼：穆家駿須承擔責任
區議員宣誓仍無期 袁海文：續出糧即不應DQ追薪
區議員宣誓仍無期 袁海文：續出糧即不應DQ追薪
團結基金倡釋放濕地緩衝區土地
團結基金倡釋放濕地緩衝區土地
人工智能分析語言動作 供企業培訓演講技能
人工智能分析語言動作 供企業培訓演講技能
補習教師藏喉管炸彈 官指嚴重押後判
補習教師藏喉管炸彈 官指嚴重押後判
連續50日無本地個案 1變種輸入 沙特姊弟隔離期三遊鰂魚涌公園 當局未回應檢控否
連續50日無本地個案 1變種輸入 沙特姊弟隔離期三遊鰂魚涌公園 當局未回應檢控否
內地研究：隔半年打第三針科興 抗體水平升3至5倍
內地研究：隔半年打第三針科興 抗體水平升3至5倍
家藏鐵蓮花伸縮棍 警拘14歲涉黑少年
家藏鐵蓮花伸縮棍 警拘14歲涉黑少年
前年比賽跑手斜坡倒斃 參賽者：與死者同行錯路
前年比賽跑手斜坡倒斃 參賽者：與死者同行錯路
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】劉頴匡：收押所聽電台旁述奧運 家朗奪金 圍牆困不着歡呼
【Emily】劉頴匡：收押所聽電台旁述奧運 家朗奪金 圍牆困不着歡呼
【Emily】瞧潮香港60+ 瞧瞧家駒木結他
【Emily】瞧潮香港60+ 瞧瞧家駒木結他
【Emily】民主黨朱子洛接任油尖旺區會副主席
【Emily】民主黨朱子洛接任油尖旺區會副主席
【Emily】林鄭拉大隊睇何詩蓓比賽 財爺無份
【Emily】林鄭拉大隊睇何詩蓓比賽 財爺無份
【Emily】馮巍教港官認識新時代中共治國理念
【Emily】馮巍教港官認識新時代中共治國理念