女子重劍隊第7名畢業 將赴深圳備戰全運

女子重劍隊派出主力江旻憓、佘繕妡及連翊希，在8強出戰有個人賽冠軍孫一文坐鎮的中國隊。打頭陣的前世青冠軍佘繕妡硬碰孫一文，防守至0：1完成第一局。江旻憓緊接上陣以一局4：3扳平，但連翊希面對朱明葉以6：9被拉開比數。佘繕妡其後出戰林聲再為港隊扳平總分11：11，惜連翊希轉戰孫一文以3：14慘負，此時港隊已落後14：25，守尾門的江旻憓力追下，終仍以32：44敗陣。她們緊接換入的後備朱嘉望首於今屆上陣，但於名次賽以31：42敗予美國隊，需與俄羅斯奧委會爭第7名。世界排名15的港隊在第8局仍落後5劍，江旻憓取下7分扳平，再在決一劍以28：27力壓對手，以第7名畢業。

江旻憓以張家朗自勉 盼再帶好消息

女子重劍隊已完成今屆東奧征途，以江旻憓在個人賽闖8強創港女將最佳，首征奧運的佘繕妡及連翊希同在個人賽首圈64強止步，除了佘繕妡將返美向聖母大學報到，其餘3將會直飛深圳隔離，準備9月中在陝西舉行的全運。上屆因傷棄戰全運的江旻憓，賽前表示期待連續出戰兩項運動會，昨日以張家朗奪金成就自勉：「希望可以像他一樣，以好消息團結大家。」