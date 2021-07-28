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「劍道仍漫長 記初心為所愛奮鬥」 張家朗為港摘金頓變全城焦點 自認怕醜未慣應對

【明報專訊】香港史上的第二面奧運金牌，令過去在火炭基地（香港體育學院）默默耕耘的小伙子，一夜之間成為香港700多萬人的話題。新科奧運花劍個人賽冠軍張家朗身處東京，似乎亦感受到將要接受全城目光洗禮。渾沌之中捱過失眠夜，他昨午（27日）在選手村會見傳媒，直認個性害羞擔心難以適應，但即使以佳績換來關注，自覺港將生涯仍漫長，只盼毋忘打劍初心，繼續為所愛奮鬥。

文、圖：鄭嘉慧

港產「劍神」張家朗前晚在千葉幕張展覽館，勇挫衛冕的意大利隊劍手加路素，連過5關稱霸男子花劍個人賽，成為繼1996年「風之后」，香港史上第二名奧運冠軍。連串訪問加上藥檢過後，他接近凌晨才回到選手村，疲憊與發夢一般的心情，令他徹夜未眠，雙眼看起來亦累得紅紅的。從亞洲躍升奧運頒獎台最高階，24歲的他換上便服隨教練及師兄張小倫到場，沒有了前晚在劍道上連退強手的霸氣，重拾平日場外輕鬆平靜的情緒，眼見多間電視台趕到架起鏡頭，還不自覺地展示了往昔的小動作，緊張得搓揉手掌。

重拾平靜心境 笑言想吃好味牛角包

家朗透露奪金後只致電回家，與父母閒聊數句，平靜如昔。然而奧運金牌的威力席捲香港，他的社交網追蹤者在一晚內倍升至逾28萬，各個品牌亦紛紛提出贊助。一向慢熱的他昨午才轉發限時動態答謝支持，訪問時笑說還未懂得應對公眾壓力：「肯定會不習慣，我一直都是很怕醜的。近期忙於比賽很少上社交網，朋友對我說有一些公司提起我，表示願意贊助，又有很不錯的獎金，但我沒有想太多，只提醒自己勿因奪金後就放鬆，此刻要努力再爭團體賽獎牌，未來更要緊記打劍的初心，繼續努力去追夢。」

記掛團體賽 未理贊助追蹤人數

離開電視台直播鏡頭，家朗放鬆表情繼續訪問，笑說大戰過後想吃最愛的牛角包，選手村雖有供應，味道卻不合心意。不過，他若想吃心愛美食，或者要待下周日戰畢團體賽。奧運奪金過後，他的個人世界排名將重返前五，最少追平2019年7月的水平。不過，他表示要放下個人賽身分，昨日休息一天後，就要傾力為團隊而戰：「我從不去想世界排名，因為前16其實能力都差不多，分別只在於臨場發揮。現在要為團體賽部署，亦要提醒自己勿因個人賽的成績，就放輕了團體賽的責任。」

教練開心：睡得最好的一晚

家朗將與張小倫、個人賽打入8強的蔡俊彥，以及師弟吳諾弘，在首圈8強與代表俄羅斯奧委會的劍手爭晉級。法籍花劍教練Greg昨日表示已埋首部署，他亦獲法國駐港領事館在社交網撰文道賀，而他昨日明顯比失眠過後的家朗精神。

被問及昨夜感受，Greg馬上笑說：「哈哈！這是我歷年來睡得最好的一晚，既因為家朗的成就而開心，亦因完成首項使命而放鬆很多，如今我可能是世界上最開心的教練。不過，大家很快會收拾心情，專注度都投放在團體賽上。」

（今日誕金數：23）

明報記者：鄭嘉慧、楊柏賢 東京直擊

■今日關鍵字：#港隊 #游泳 #何詩蓓 #羽毛球 #伍家朗 #鄧俊文 #謝影雪

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

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