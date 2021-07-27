【Emily】fb出post早5分鐘 賀張家朗 財爺出劍快過林鄭

林鄭視像向張道賀「反超前」

不過，如果講早，就要數政務司長李家超，因為政務司長辦公室早喺下晝約5點，即張家朗晉級八強戰後已出帖，當時張家朗只晉級四強，仲未確定會有獎牌攞。

張家朗奪金喺全城盛事，當佢噚晚6點幾四強賽勝出，陳茂波6時53分喺facebook出帖，展示佢與同事一齊觀賽；大約5分鐘後，林鄭亦喺facebook出帖，相片顯示佢同民政局長徐英偉等一齊睇比賽，仲留言話喺晚上8時10分，「請全港市民到時放低手上工作，觀看電視直播」。到咗晚上，大家見證張家朗歷史一刻，陳茂波喺8時39分再出帖恭賀，「全香港都為你感到驕傲！恭喜！！！」至於林鄭，呢次就透過官方渠道，喺8時45分透過政府新聞處發稿，話張家朗「成功為香港創造歷史，令人振奮」，新聞稿仲刊出林鄭以前探訪香港劍擊隊嘅相片。

李慧琼出賀帖 網民追擊穆家駿

除咗官員，警察facebook亦出post恭賀張家朗。民建聯主席李慧琼也有恭賀，網民要求民建聯道歉嘅留言就洗版，有人問「出黎（嚟）抽水前，請問潛水金牌穆家駿去咗邊？欠一個道歉喎」，又有網民留言「你條𡃁都攞咗潛水第一名都有金牌」。