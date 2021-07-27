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2021年7月27日星期二
港聞二
廉署控戴耀廷3人 指雷動計劃登廣告違例 事隔5年起訴 涉「招致選舉開支」25萬
任社署心理學家 葉劍青：已報告被控
最年輕者黃臨福認3罪 判入教導所 12港人逃台細節曝光 案情指抵埗後「陸委會」接應
逃台「想法幼稚」 求情稱冀重新讀書
悼周梓樂控非法集結 前區議員「議助」囚3月
藏火機電油 民安隊員囚11月
六四館控無牌經營 支聯會今認罪
穆家駿批伍家朗 網民聲討 楊潤雄：如接投訴會跟進
待唐英傑案今裁決 快必煽動案周四審
浸大新生必修國安課 國際生同須修畢 理大嶺大9月亦推行
停代收學生會費 衞炳江：幫是人情不幫是道理
兩新館開幕負荷大 西九文化區研改善交通
休班警涉助開賭檔 控方督察證供遭質疑
JUPAS最後改選 浸大動畫學額最搶手
退休救生員游早水溺斃 事發沒大風浪 或長期病病發
涉鐵釘嵌棒打狗 女子被捕
抽脂誤殺案 拉丁舞師術中大喊痛
李明逵倡警內地掛職稱願當橋樑 增中港警務合作
全港九成接種率 何栢良料最快11月才達標
油麻地食肆火警 職員嘗試救火燒傷
團結基金：港深生物科技發展乏協調 倡河套區劃為合作先導區 兩地減稅知識轉移加強協作
批場地容量突縮「不合常理」 動漫節允未能入場者退票
父涉姦女案親友控妨司法 事主稱自小討厭父：他重男輕女
黃照達漫畫
【Emily】fb出post早5分鐘 賀張家朗 財爺出劍快過林鄭
【Emily】選委會候選人表格 須申報有冇BNO台灣居留權
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【Emily】「大家食」搞logo設計賽 冠軍獎10萬蚊
黃照達漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
【小啟：尊子請假，Emily版漫畫由黃照達代筆。編輯部】
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