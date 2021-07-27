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批場地容量突縮「不合常理」 動漫節允未能入場者退票

【明報專訊】一連4日的香港動漫電玩節昨日閉幕，動漫節主辦單位昨晨發表聲明，稱政府政策「不合常理突變」收緊社交距離規定，將入場人數上限由書展時的場地容納量85%收緊為50%，令「場內的一萬人變成場外的一萬人」，對此表示遺憾，又說曾建議派籌疏導人龍，惟警方指「有所擔心」而擱置，故特別安排昨午2至8時未能入場的持票者可退票。

曾倡派籌 警「有所擔心」擱置

動漫節場外連日大排長龍，周日輪候入場時間一度長達3小時。動漫節主辦單位昨發聲明稱，「因政府政策的不合常理突變，對我們動漫迷不夠細心，主辦方亦無足夠時間作出合適反應之下，讓場內的一萬人變成場外的一萬人，讓大家排隊時間變得超長及難以忍受，讓原本的歡樂變成痛苦，主辦方對這種情况的出現表示遺憾！」

聲明提到，政府突收緊社交距離規定，讓入場人數上限由書展的場地可容量85%，收緊成動漫電玩節的50%，雖相信政府並非針對動漫節，但認為「是不合常理和對展覽業的認識十分粗疏」，又稱場外排隊三四個小時是「一個十分不理想甚至乎可以說是不人道的情况」，曾提出用排隊籌疏導人流，但建議因警方有所擔心而擱置。

聲明亦提到，主辦方曾構思按照政府100%容納量的規定，確保三分之二入場者已接種新冠疫苗，惟政府同時要求會展中心和服務提供者全部打針，「在一個全港接種率只有44%的宏觀情况下，要服務提供者都打齊疫苗的現實機會為零」，形容政府只是為展覽業提供了「一個虛妄的選擇」。

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