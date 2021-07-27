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團結基金：港深生物科技發展乏協調 倡河套區劃為合作先導區 兩地減稅知識轉移加強協作

【明報專訊】港深兩地政府正發展位於落馬州河套區的「港深創新及科技園」，首批樓宇最快2024年建成。團結香港基金與內地兩所智庫昨發表研究報告，建議將河套劃為港深生物科技合作先導區和示範區，兩地重點在藥物及疫苗、基因檢測及診療、高端醫療器械及人工智能4方面合作發展，但報告認為港深兩地政府現時協調不足，香港政府至今未發布生物科技發展藍圖，建議在知識轉移、科研轉化、稅務減免等方面加強協作。

深已設委會 港無長遠科學發展專門機構

團結香港基金、中國國際經濟交流中心和中國（深圳）綜合開發研究院昨發表有關港深生物科技合作研究報告，稱港深兩地目前仍未形成世界級生物科技產業群，而河套區生物科技發展須兩地政府共同規劃，深圳已設立科技創新委員會統籌規劃及管理資金，但港府缺乏為長遠科學發展提供意見的專門機構，建議參考美國、新加坡等成立科學和發展辦公室，制定生物科技產業發展藍圖。

港企北上受限負面清單 倡放寬

報告稱，港深兩地體制仍存差異，香港沒限制內地企業進入市場，但香港企業進入內地則受負面清單規限。中大醫學院副院長盧煜明提到，由於基因診斷技術在負面清單內，他所研發的無創性產前診斷未能直入內地市場；又說兩地無雙向專利註冊，不能率先在內地提供該技術。報告建議國家發改委和商務部放寬負面清單中幹細胞、基因診斷與治療的外資准入限制，允許由中國籍香港永久居民擔任法人或主要股東、在河套區註冊的香港生物科技企業直接進入內地市場；另建議中央認可香港知識產權署審批的原授標準專利，在大灣區試行。

至於藥物註冊上市，報告提到，香港衛生署現時審批認可新藥註冊地不包括內地，建議署方考慮將內地加入名單，認可由國家藥監局批准的藥品，以鼓勵內地醫藥企業來港做科研活動。

建議河套區引入「港式管理」

報告又建議，在河套區引入「港式管理」模式，參考港大深圳醫院的例子，為深圳以至整個大灣區引入相關經驗，深圳亦應加快認可香港醫療人才、生物科技科研人才的執業資格，以便香港醫生及科研人員參與深圳的生物醫藥科研和臨牀試驗項目。

財政司長陳茂波昨於研討會致辭稱，「一區兩園」工作進展良好，兩地政府很快推出合作區的聯合政策，並會吸引人才和企業落戶園區。陳茂波又說，園區首批8座樓宇料於2024至2027年分階段落成。創新及科技局表示，兩地政府亦正共同推動深港科技創新合作區，當中一項重點工作是推出聯合政策，提供科研資源、資金及人流等方面的便利及支援措施，期望盡早落實細節。

明報記者

相關字詞﹕河套合作區 港深創新及科技園 團結香港基金 創科線

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