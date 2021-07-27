全港九成接種率 何栢良料最快11月才達標

連續51日無本地不明個案

被問到政府會否考慮將七成接種率目標改為九成，以及會否延長疫苗接種中心運作或遷往商廈繼續營運，政府發言人回應稱，會檢視接種中心的預約和運作情况，於8月初交代往後安排。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，本港年滿12歲的合資格接種人口約有670萬，如要達到七成接種率、即470萬人接種，預料要到9月底；若要達至約600萬人、即九成接種率，相信要在11月甚至12月才能達標。

根據政府數據，至昨日有超過58萬名年滿60歲的市民打針，佔該組別人口近29%。何指本港長者並非不想打針，但需要多點時間了解疫苗安全性，他建議港府調整宣傳策略，針對長者作宣傳對象，並找同輩向長者解說。他認為「即日籌」措施可便利長者，如疫苗安全可接種的信息能「入屋」，相信成效會更高。

獲分配營運將軍澳體育館疫苗接種中心的康健國際醫療集團，營運總監梁國齡昨在港台節目《千禧年代》表示，該中心早前已增加兩個接種站，由18個增至20個，若日後每日增加200個「即日籌」，平均每個接種站每小時打多一針，相信工作人員能應付，但他期望增加文員數目，提供更多空間讓長者即場提問。

接種中心倡9月遷商廈服務

對於是否知悉港府會否延長接種中心營運時間，他回應稱營運者與政府曾就此初步接觸，認為港府知悉市民接種的需求，但如果市民接種量減少，相信部分中心遷徙或關閉在所難免。他稱，曾向政府初步建議將接種中心改到商廈內，至昨未獲政府回應。

病人政策連線主席林志釉在同一節目表示，即日籌應有彈性，若部分長者到場後無法打針，會減低他們接種的意欲。

明報記者

（新冠疫情）