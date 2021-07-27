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李明逵倡警內地掛職稱願當橋樑 增中港警務合作

【明報專訊】警務處前處長、香港公共行政學院院長李明逵接受中新社訪問表示，該學院樂意擔當橋樑角色，讓中港兩地有多些警務合作，建議香港警察到內地公安局掛職，以感受內地的情况。被問到未來會否安排警察到內地公安局掛職，警方回覆時沒正面回應，稱警隊將一如既往繼續與內地及海外培訓伙伴維持及拓展合作關係。

警方又稱，警隊人力資源策略重要一環是透過與內地及海外交流，擴闊香港警員眼界，提升專業知識，包括每年借調一名總督察往北京「駐中國人民公安大學教官」作培訓交流。

冀疫後復往來 交流「反黑暴」經驗

《港區國安法》實施超過一年，李明逵接受中新社訪問時表示，香港社會逐步恢復安全及穩定，惟很多人對法律不太認識，應該讓市民多了解國安法的要求，亦要對明知故犯的人依法辦事。他表示，《港區國安法》的實施需要「恩威並施」，過去兩年網絡出現以虛假資料故意抹黑警隊及政府的信息和資料，對市民影響很大，尤其年輕人，因此要針對家庭、學校及社會教育等層面予以引導。對於特區政府有意就打擊假新聞立法或採取法律行動，他認為「是應該的」。

李明逵表示，內地和香港公務員近年交流較頻繁，惟因為疫情而受影響，希望疫情過後，內地警察能來港交流香港警察在處理「反黑暴事件」的經驗。

港獨續「軟對抗」滲透 鄧炳強：必嚴打

另外，保安局長鄧炳強日前接受鳳凰衛視訪問時表示，仍有港獨思想透過媒體、文化藝術等「軟對抗」方式滲透，當局必定嚴厲打擊。他相信隨着《港區國安法》實施及完善選舉制度，外部勢力及他們的代理人在香港繼續危害國家安全的活動空間將愈來愈小，但當局仍會時刻警惕。

相關字詞﹕掛職 鄧炳強 內地公安 警方 李明逵

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