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港聞二

退休救生員游早水溺斃 事發沒大風浪 或長期病病發

【明報專訊】一名有長期病的退休救生員昨晨到小西灣對開海面游早水時遇溺，他獲救後被送院搶救，惜終告不治。由於事發時現場海面沒有大風浪，警方不排除事主疑因病發引致意外。

事發昨早7時半，一名男子於小西灣道28號藍灣半島對開30米海面遇溺，附近泳客把事主救起及送回岸邊，他陷入昏迷，由趕至的救護員送往東區醫院搶救，惜終告不治。

據了解，事主68歲紀偉河，外號「拿破崙」，為退休高級救生員，過往曾駐守摩利臣山游泳池、灣仔訓練池、赤柱泳灘等康文署游泳設施，8年前曾於小西灣游泳池工作，之後退休。

泳客稱死者好人 每日皆游

有泳客稱，事主泳術精湛，每日均會到上址泳棚下水游早水，游往對開海面後折返，途程來回約20分鐘。據悉事主患有高膽固醇及糖尿病，需長期服藥及定期到醫院覆診，早前已接種兩針新冠疫苗。事主昨日清晨約5時許出門到上址游泳，事發時現場海面沒有大風浪，警方不排除事主疑因病發引致意外，死者死因有待驗屍確認。

泳客陳先生與紀偉河相識7至8年，他形容死者人很好，數十年來每日均會到藍灣半島對開海面游泳，對事件感到可惜。陳表示紀平日游泳路線很安全，僅偶爾有船靠近，相信意外與死者本身病患有關。

73歲泳客黎先生則稱上址水流湍急，「游都郁唔到，總言之恐怖」，又認為死者患病不應到該處游泳。不過黎稱自己不怕意外，即使拄着拐杖亦堅持游泳，「唔游隻腳會痛，我視死如歸」。

另外，昨午2時45分，一名78歲姓謝老婦於青衣游泳池游泳期間遇溺，她被救起時陷入昏迷，由救護員送往瑪嘉烈醫院搶救，至昨晚情况嚴重。

相關字詞﹕遇溺 救生員

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