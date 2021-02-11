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JUPAS最後改選 浸大動畫學額最搶手

【明報專訊】中學文憑試（DSE）放榜後，考生可於大學聯合招生辦法（JUPAS）改選，而最終改選期上周六（24日）結束。根據9間參與聯招大學（包括公開大學）資料，浸大「傳理學學士-電影主修-動畫及媒體藝術專修」今年續成為最搶手學科，至少36人爭一學額，比去年競爭稍放緩。

兩學科逾30人爭一位

中六學生人口持續下跌，於移民潮影響下，有指今年或是最易入讀資助大學的一年，惟學生改選後，部分學科仍有逾30人爭一位。教大隔年開辦的「中國歷史教育榮譽學士」今年31人爭一學額（見表）。

其他競爭較激烈的學科包括設49學額的教大「幼兒教育榮譽學士」，有1406人置於首三志願（Band A），至少29人爭一學額。中大「日本研究」及「教育學士（幼兒教育）」今年亦分別有約26人及21人爭一學額。

3校幼教競爭激烈

至於其他院校，理大「互聯網及多媒體科技（榮譽）理學士」成為該校競爭最激烈學科，23人爭一學額；科大則是「工商管理學士（金融學）」課程，約6人爭一學額。

開辦自資課程的公開大學方面，競爭最激烈JUPAS自資課程為「教育榮譽學士（幼兒教育：領導及特殊教育需要）」，約18人爭一學額。

另外，中大表示今年有970名學生經「校長推薦計劃」申請該校課程，而申請課程選擇共1311個。

相關字詞﹕移民潮 中學文憑試

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