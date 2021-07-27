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港聞二

休班警涉助開賭檔 控方督察證供遭質疑

【明報專訊】警方去年5月在屯門搗破一非法賭場，被捕的商人與一名休班警分別被控營辦賭場及協助管理賭場罪，兩人昨在屯門裁判法院否認控罪受審。帶隊到場執法的女督察出庭作供，辯方盤問她是否有警員在調查期間打桌球，女督察否認。另辯方反對將商人的會面紀錄呈堂，稱有警員曾恐嚇他。

否認有警員調查期間打桌球

首被告商人陳偉麒（47歲），被控於去年5月4日在屯門建泰街恆威工業中心一單位營辦賭場；次被告、休班警潘藝志（52歲）被控協助管理賭場。時任屯門區特別職務隊案件主管、督察廖敏盈供稱，小隊去年4月11日接報，指有人於涉案工廈15樓名為「精準」的單位賭博，警方到場視察，發現該層一單位外有「精準」二字及裝有閉路電視，在門外聽到疑似麻將及牌九撞擊聲，基於合理懷疑單位為非法賭博場所，廖遂向上司申請授權書，於5月4日帶隊到場執法。

廖稱，當晚11時與6名隊員到15樓梯間埋伏，不久見有人從目標單位步出，警員17378上前表明身分，一男子立刻把門關上，最終由警長3993破門而入。廖指單位約有2000呎，內有3間麻將房，大廳有3張桌球枱，當時單位有36人，她面向桌球枱、手持授權書及委任證稱有合理懷疑該處為非法賭博場所，警方會蒐證；經初步調查後，廖宣布拘捕。

辯方播放閉路電視片段，指廖持授權書行入茶水間後，沒再轉身望向桌球枱，質疑與其證供不符，廖稱當時偏向望着在茶水間的陳偉麒。辯方指，當日有警員在調查期間打桌球，廖稱「我認知係無」，指警員非常專業。片段顯示，有人在警員到場前正打桌球，其後突有人逃跑，數名便衣警衝入單位，警方調查期間，部分人站在一旁，亦有人在打桌球。

辯方稱被告商人遭警恐嚇

另辯方反對將陳偉麒的會面紀錄呈堂，稱警方沒向他宣布拘捕及施行警誡，其中警長3993曾拉扯及恐嚇陳「你喺屯門搵食，你都唔想咁麻煩」。聆訊今續。

【案件編號：TMCC1565 /20】

相關字詞﹕警員犯法 營辦賭場

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