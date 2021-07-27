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兩新館開幕負荷大 西九文化區研改善交通

【明報專訊】西九文化區M+博物館將於今年底開幕，故宮文化博物館則於明年中開幕，西九文化區諮詢會昨開會，不少成員關注兩個博物館開幕後的交通問題，西九董事局副主席夏佳理表示，會考慮不同方案，例如以電動車接駁園區及尖東一帶。故宮文化博物館館長吳志華表示，正在西九故宮附近物色位置，增加150個臨時泊車位，亦會研究增設有蓋通道接駁附近商場。

夏佳理：考慮電動車接駁尖東

西九文化區今明兩年將有兩個新博物館開幕，西九文化區諮詢會主席何沛謙昨在諮詢會會議上表示，現時從港鐵站步行到文化區較不便，例如昨日暴曬，會影響市民到訪意欲，認為西九管理局要研究如何改善園區交通配套。

諮詢會成員黃進達表示，西九一帶現時每逢周末交通已很繁忙，而兩個博物館開幕後會吸引更多團體參觀，關注日後該區交通會否更擠塞。本身是旅遊業議會主席的黃進達又表示，博物館開幕後會成為重要景點，希望西九向導遊提供培訓，若要招募工作人員協助籌備開幕，也可考慮聘請因疫情而沒有工作的旅遊業從業員。

夏佳理表示，明白西九文化區交通接駁面對挑戰，而園區本身亦很大，會考慮不同方案，例如會研究安排電動車來往文化區及尖東一帶，接載訪客。

西九故宮附近物色位置 盼增150車位

吳志華則稱，整個西九文化區有大約300個泊車位，其中故宮博物館只有44個車位供公眾使用，擔心兩個博物館開幕後，設施能否承受到到訪的人流，正在西九故宮附近物色位置作臨時停車場，盼提供額外150個車位；此外亦會在故宮博物館提供6個旅遊巴上落客位，並考慮興建有蓋通道連結西九文化區及附近商場。

吳志華說，故宮文化博物館的場地較小，每日最多只能接待1萬人，平均每時段、即每兩小時只能接待2000人，會研究預留多少名額予學校和旅客。

他說，M+和故宮文化博物館均會推出年票，詳情稍後公布。他又表示，會為旅遊業員工提供培訓。

此外，M+博物館的館藏包括中國異見藝術家艾未未的作品，早前遭建制派批評，館長華安雅昨在會議上表示，M+開幕節目包括希克的「1970至2000年代中國當代藝術發展」。她在會後被追問開幕展會否包括艾未未的作品，未有回應。

相關字詞﹕西九故宮 故宮文化博物館 希克 艾未未 M+博物館 西九文化區

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