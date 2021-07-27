港聞

港聞二

浸大新生必修國安課 國際生同須修畢 理大嶺大9月亦推行

【明報專訊】《港區國安法》實施逾一年，昨日首次有資助大學宣布新學年起推行國安教育。浸會大學公布9月起開設不佔學分的國安教育課程，所有全日制本科生包括國際生，須在畢業前修讀若干國安相關課程，有關要求9月新學年生效，不影響現正就讀浸大的本科生。浸大學生會表示事前校方沒接觸學生代表商討國安教育安排，學生「不得不接受」。明報記者

本報昨向另外7間資助大學查詢下學年推行國安教育情况，理工大學稱9月新學年起推行國安教育，內容涵蓋保障國家安全的不同議題和相關法律知識，校方會將國安教育定為一年級本科生必修課題。嶺南大學稱新學年起通過共同核心課程、綜合學習課程和研討會、講座等介紹國家和香港發展，當中包括國家安全議題。其餘大學截稿前未回覆。

不佔學分 校方擬邀校外人士教授

浸大校長衞炳江昨聯同學校管理層與傳媒聚會，他宣布大學9月起推行必修的國安教育，學生「冇得揀，一定要讀」。浸大現設「聯通課程」，為學生提供研討會、工作坊等學習活動，浸大擬將國安教育加入聯通課程。國安課程將不佔學分，內容涵蓋網絡安全、環境安全、公共衛生等。浸大副校長（教與學）周偉立說，冀學生對國安議題有較全面認識，不限於政治及法律問題。

周說，由於不可中途更改在學學生課程要求，故國安教育要求只適用於9月起入讀浸大的全日制本科生，但校方會鼓勵正在浸大就讀的學生參加國安課程。他又說，校方會邀請校外有相關知識的人教授國安課程。

學生會：事前無諮詢 冀告知「紅線」在哪

浸大學生會署理會長方仲賢說，校方事前沒與學生代表商討國安教育。他又說，最近有人出版繪本被警方國安處檢控，他不知道國安法「紅線」在哪裏，認為大學可透過國安教育告知學生哪些行為犯法。

教育局長楊潤雄昨出席活動後見記者，他說大專院校在國安法第10條下有責任在學校推廣香港國家安全教育，不同院校有其推行方法。

校長：大學不應糾纏政治 現可「務正業」

反修例運動期間衞炳江任職於理大，曾應對理大激烈衝突。他說當時很多大專院校都做不到應做的事，即教育，「大學不是政治場所，不應像那時花這麼多時間糾纏在政治問題，甚至違法活動，這是不可接受」。被問到國安法實施對大學有何影響，他說大學現可「務正業」，不覺得該法例影響大學招聘海外學者。

（港區國安法）

相關字詞﹕方仲賢 教育局 八大 港區國安法 國安 國安教育 衞炳江 周偉立 浸大 資助大學

上 / 下一篇新聞

廉署控戴耀廷3人 指雷動計劃登廣告違例 事隔5年起訴 涉「招致選舉開支」25萬
廉署控戴耀廷3人 指雷動計劃登廣告違例 事隔5年起訴 涉「招致選舉開支」25萬
任社署心理學家 葉劍青：已報告被控
任社署心理學家 葉劍青：已報告被控
最年輕者黃臨福認3罪 判入教導所 12港人逃台細節曝光 案情指抵埗後「陸委會」接應
最年輕者黃臨福認3罪 判入教導所 12港人逃台細節曝光 案情指抵埗後「陸委會」接應
逃台「想法幼稚」 求情稱冀重新讀書
逃台「想法幼稚」 求情稱冀重新讀書
悼周梓樂控非法集結 前區議員「議助」囚3月
悼周梓樂控非法集結 前區議員「議助」囚3月
藏火機電油 民安隊員囚11月
藏火機電油 民安隊員囚11月
六四館控無牌經營 支聯會今認罪
六四館控無牌經營 支聯會今認罪
穆家駿批伍家朗 網民聲討 楊潤雄：如接投訴會跟進
穆家駿批伍家朗 網民聲討 楊潤雄：如接投訴會跟進
待唐英傑案今裁決 快必煽動案周四審
待唐英傑案今裁決 快必煽動案周四審
停代收學生會費 衞炳江：幫是人情不幫是道理
停代收學生會費 衞炳江：幫是人情不幫是道理
兩新館開幕負荷大 西九文化區研改善交通
兩新館開幕負荷大 西九文化區研改善交通
休班警涉助開賭檔 控方督察證供遭質疑
休班警涉助開賭檔 控方督察證供遭質疑
JUPAS最後改選 浸大動畫學額最搶手
JUPAS最後改選 浸大動畫學額最搶手
退休救生員游早水溺斃 事發沒大風浪 或長期病病發
退休救生員游早水溺斃 事發沒大風浪 或長期病病發
涉鐵釘嵌棒打狗 女子被捕
涉鐵釘嵌棒打狗 女子被捕
抽脂誤殺案 拉丁舞師術中大喊痛
抽脂誤殺案 拉丁舞師術中大喊痛
李明逵倡警內地掛職稱願當橋樑 增中港警務合作
李明逵倡警內地掛職稱願當橋樑 增中港警務合作
全港九成接種率 何栢良料最快11月才達標
全港九成接種率 何栢良料最快11月才達標
油麻地食肆火警 職員嘗試救火燒傷
油麻地食肆火警 職員嘗試救火燒傷
團結基金：港深生物科技發展乏協調 倡河套區劃為合作先導區 兩地減稅知識轉移加強協作
團結基金：港深生物科技發展乏協調 倡河套區劃為合作先導區 兩地減稅知識轉移加強協作
批場地容量突縮「不合常理」 動漫節允未能入場者退票
批場地容量突縮「不合常理」 動漫節允未能入場者退票
父涉姦女案親友控妨司法 事主稱自小討厭父：他重男輕女
父涉姦女案親友控妨司法 事主稱自小討厭父：他重男輕女
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】fb出post早5分鐘 賀張家朗 財爺出劍快過林鄭
【Emily】fb出post早5分鐘 賀張家朗 財爺出劍快過林鄭
【Emily】選委會候選人表格 須申報有冇BNO台灣居留權
【Emily】選委會候選人表格 須申報有冇BNO台灣居留權
【Emily】房協拒議辦提早退租 丘文俊批欠人情味
【Emily】房協拒議辦提早退租 丘文俊批欠人情味
【Emily】「大家食」搞logo設計賽 冠軍獎10萬蚊
【Emily】「大家食」搞logo設計賽 冠軍獎10萬蚊