浸大新生必修國安課 國際生同須修畢 理大嶺大9月亦推行

本報昨向另外7間資助大學查詢下學年推行國安教育情况，理工大學稱9月新學年起推行國安教育，內容涵蓋保障國家安全的不同議題和相關法律知識，校方會將國安教育定為一年級本科生必修課題。嶺南大學稱新學年起通過共同核心課程、綜合學習課程和研討會、講座等介紹國家和香港發展，當中包括國家安全議題。其餘大學截稿前未回覆。

不佔學分 校方擬邀校外人士教授

浸大校長衞炳江昨聯同學校管理層與傳媒聚會，他宣布大學9月起推行必修的國安教育，學生「冇得揀，一定要讀」。浸大現設「聯通課程」，為學生提供研討會、工作坊等學習活動，浸大擬將國安教育加入聯通課程。國安課程將不佔學分，內容涵蓋網絡安全、環境安全、公共衛生等。浸大副校長（教與學）周偉立說，冀學生對國安議題有較全面認識，不限於政治及法律問題。

周說，由於不可中途更改在學學生課程要求，故國安教育要求只適用於9月起入讀浸大的全日制本科生，但校方會鼓勵正在浸大就讀的學生參加國安課程。他又說，校方會邀請校外有相關知識的人教授國安課程。

學生會：事前無諮詢 冀告知「紅線」在哪

浸大學生會署理會長方仲賢說，校方事前沒與學生代表商討國安教育。他又說，最近有人出版繪本被警方國安處檢控，他不知道國安法「紅線」在哪裏，認為大學可透過國安教育告知學生哪些行為犯法。

教育局長楊潤雄昨出席活動後見記者，他說大專院校在國安法第10條下有責任在學校推廣香港國家安全教育，不同院校有其推行方法。

校長：大學不應糾纏政治 現可「務正業」

反修例運動期間衞炳江任職於理大，曾應對理大激烈衝突。他說當時很多大專院校都做不到應做的事，即教育，「大學不是政治場所，不應像那時花這麼多時間糾纏在政治問題，甚至違法活動，這是不可接受」。被問到國安法實施對大學有何影響，他說大學現可「務正業」，不覺得該法例影響大學招聘海外學者。

（港區國安法）