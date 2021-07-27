待唐英傑案今裁決 快必煽動案周四審

同涉「光時」口號 控辯雙方各召唐案專家證人

控方由署理副刑事檢控專員周天行代表，辯方則由資深大律師蔡維邦等代表，案件預計審5日。控方在庭上透露，會傳召曾在唐英傑案作供的嶺大歷史系教授劉智鵬作專家證人。辯方亦稱會傳召同案港大政治與公共行政學系教授李詠怡，及中大新聞與傳播學院長李立峯作專家證人，另會傳召港大語言學教授梁曉姿為專家證人，惟其報告以英文撰寫，需時翻譯。

法官陳廣池稱，唐英傑案為首宗國安法案件，具特殊性，遂提出4點問題，冀控辯雙方協助法庭釐清：高院原訟法庭接受3名專家證人的身分，次級法官是否必須接受；若陳官接受3名專家證人，可否接受部分內容；原訟庭對特定的事實裁斷，次級法院是否可接受部分內容；陳官又提出可否以「明理人身分」（reasonable man approach）解決案中爭議，即心智成熟、具社會合理性及中立人士，有社會大眾共識的身分，處於特定時空，理解近兩年的香港，可從「貼地」而非「離地」角度解決爭議。

官：文字經多次創造 冀不單學術角度處理

陳官強調文字具生命力，因應時代改變產生多次創造，難以用《辭海》、《文心雕龍》等古代著作及字典解讀，惟大眾溝通時會理解，如港人自創的「hea」字、內地的「躺平主義」，或「阿爺」，政治光譜上大部分港人會理解另一種意義；陳官稱自己是「土生土長香港人，識寫中文，識講廣東話，地地道道香港人」，冀專家證人不會單以學術角度處理本案。

旁聽者向快必揮手 官促「尊重法庭」

另外開庭時，有旁聽者向快必揮手，陳官要求旁聽者須遵守刑事審訊規則，不得有任何動作、喧嘩，影響審訊或作政治陳述，着公眾「尊重自己、尊重法庭、尊重香港」。

【案件編號：DCCC 927、928、930/20】

（港區國安法）