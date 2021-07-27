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穆家駿批伍家朗 網民聲討 楊潤雄：如接投訴會跟進

【明報專訊】民建聯成員、中學教師穆家駿（圖）因香港羽毛球奧運選手伍家朗的出賽球衣沒印有香港特區區徽，日前在facebook（fb）發文「強烈譴責」，惹來各界炮轟，有網民呼籲向教育局投訴穆家駿，稱他發表不實言論挑動仇恨。伍家朗澄清沒區徽的原因後，穆家駿未有道歉，昨日疑刪除其fb專頁帳戶。教育局長楊潤雄昨回應事件，稱不會公開討論個別投訴，但局方如接獲投訴個案，會按程序跟進。

教聯會：穆言論不代表會方 正商處理方法

穆家駿同時身兼教聯會副主席一職。教聯會會長黃均瑜昨回覆本報查詢，指穆家駿個人言論不代表教聯會，他正聯絡教聯會其他領導層，商討事件處理方法。至於穆家駿需否就言論向運動員致歉，黃說需由穆考慮。

穆家駿fb專頁前日遭網民洗版式留言，其「強烈譴責」伍家朗的帖文至晚上已有近3.3萬「嬲嬲」，約2.5萬人留言，大多是批評他「批鬥」香港運動員，要求他道歉。穆家駿的fb專頁昨日連結失效，疑似被刪除。

穆fb連結失效 疑已刪除

教育局長楊潤雄昨回應稱，東京正舉行奧運，本港運動員代表香港爭取獎牌，大家應全力支持運動員把最好一面表現出來，指運動員除了為自己爭取最佳成績，亦是代表香港爭取獎牌。教育局曾就教師發表反修例言論，以「失德」為由撤銷教師資格；對於今次事件，楊說羽毛球總會和當事人都已經就事件解釋，「我們希望大家都用一個平常心和事實看待事件」，指不會公開討論個別投訴，「但如果我們收到投訴當然會按程序跟進」。

曾「失德」為由釘教師牌 楊今籲平常心看

港協暨奧委會昨發聲明回應，稱正全力提供協助，未來將會與各體育總會商討運動員出賽服飾問題，檢視是否需要就運動員比賽時的服飾制定要求及指引。港協暨奧委會指，自2011年起，FILA與港協暨奧委會合作，成為中國香港代表團官方指定運動服裝合作伙伴，為代表隊設計國際綜合項目運動會禮儀制服及休閒服。

港協：檢討需否制定比賽服飾要求

至於個別運動項目比賽時所穿的衣著，港協暨奧委會指，有關比賽服飾會因應不同需要，由運動員所屬的體育總會協調統籌，以確保符合國際奧委會及國際單項體育聯會的要求，符合參賽規定，而港協暨奧委會並無加入額外規定。

貝鈞奇：不希望事件政治化

奧運港隊代表團團長貝鈞奇昨日亦越洋在商台節目回應，他承認事件「有少少影響」，不希望事件政治化，認為奧運應避免受政治干擾。他又稱各體育總會自行決定運動員比賽服飾，伍家朗當日的比賽服飾經裁判檢查符合大會規格；而且香港運動員覺得代表香港出賽是榮譽，相信他們不會無故穿著沒有區徽的衣服比賽。他稱代表團以平常心處理事件，希望讓運動員專注比賽，不受外間聲音影響比賽狀態。

另外，民建聯行會成員張國鈞前晚曾於fb發文說香港羽毛球總會球衣安排欠周全，截至昨晚，該帖已有逾千個「嬲嬲」，有留言批評民建聯嚴重影響運動員士氣，要求道歉。

明報記者

相關字詞﹕教聯會 教育局長楊潤雄 奧運 穆家駿

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