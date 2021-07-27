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藏火機電油 民安隊員囚11月

【明報專訊】有示威者去年5月母親節在各區商場發起「母親節行街」，當日一名22歲民安隊員涉在旺角被搜出打火機及白電油，被控一項管有物品意圖摧毁財產罪，早前被裁定罪名成立。案件昨在西九龍裁判法院判刑，裁判官黃士翔指出，雖無證據顯示涉案物品曾被使用，但考慮到管有涉案物品與汽油彈危險性相似，且案發地點環境擠迫，判監11個月。

官指類如燃彈「現場擠迫」 風險增

被告陳晧生（22歲）被控2020年5月10日在旺角新世紀廣場3樓343號舖外，管有一罐打火機液體及兩個打火機，意圖摧毁或損壞財產。黃官指出，被告管有的物品與汽油彈同屬嚴重，案發地點環境擠迫及當時聚集人數眾多，涉案物品被使用的風險增加，遂以9個月刑期為判刑起點。黃官續稱，去年5月並非反修例事件高峰期，但被告攜帶的物品是示威者常見攜帶物品，故加刑3個月，惟考慮到其民安隊背景而扣減一個月，總刑期11個月。

求情稱有情緒問題 獲建議輔導

辯方求情稱，心理報告顯示被告重犯可能低，被告無暴力或衝動傾向，亦沒有反社會人格傾向，而且被告還押期間已反省，亦願承擔後果和法律責任，認為自己當日不應流連新世紀廣場，並向感化官承諾不會再犯。辯方稱被告一直有情緒問題，案件令其情緒及前途受到很大打擊，心理報告建議他接受情緒及心理輔導。此外，勞教中心認為被告因體能問題而不適合進入。

【案件編號：WKCC3616/2020】

（反修例風暴）

相關字詞﹕管有物品意圖摧毀或毀壞財產 民安隊 母親節行街

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