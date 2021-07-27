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悼周梓樂控非法集結 前區議員「議助」囚3月

【明報專訊】民間去年3月8日在大埔發起反對新冠指定診所遊行及悼念周梓樂活動，其間多人被捕，當中3名區議員與另兩人被控非法集結及襲警等罪，案件昨在粉嶺裁判法院開審，其中兩名被告包括前區議員文念志及議員助理蘇揚浚承認全部3項控罪，被判監3個月及罰款1500元。裁判官判刑時指出，同意辯方稱案中集結僅涉7至8人，對公共秩序的潛在影響不嚴重，而以電筒襲警亦沒無造成警員任何傷勢。

官認同集結人數少影響小

案中5名被告包括3名大埔區議員連桷璋（31歲）、姚鈞豪（22歲）及文念志（29歲），其中連及文已辭職，以及議員助理蘇揚浚（22歲）和攝影師蔡健瑜（36歲）；5人同被控去年3月8日在大埔超級城B及C區一帶非法集結，蘇及文另被控無牌管有無線電對講機和襲擊警員尹寶褀，姚則另被控無牌管有無線電對講機。

案件早前提堂時5人均否認控罪，惟文念志和蘇揚浚昨承認全部3項控罪，辯方求情稱文服務社區多年，犯案因一時衝動鹵莾，蘇則熱心公益，品性善良，犯案出於衝動，而集結僅涉7至8人，歷時不長。

裁判官蘇文隆同意，案中集結對公共秩序影響微，以電筒襲警亦未令警員造成任何傷勢，考慮兩人認罪，判非法集結囚3個月，管有對講機罰款1500元，襲警囚3星期，刑期同期執行。此外，姚昨承認其中一罪即無牌管有無線電對講機，案件今續審，他與其餘被告按原有條件保釋。

【案件編號：FLCC1726/20、FLS7108、109/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕連桷璋 文念志 大埔區議員 非法集結 周梓樂

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