悼周梓樂控非法集結 前區議員「議助」囚3月

官認同集結人數少影響小

案中5名被告包括3名大埔區議員連桷璋（31歲）、姚鈞豪（22歲）及文念志（29歲），其中連及文已辭職，以及議員助理蘇揚浚（22歲）和攝影師蔡健瑜（36歲）；5人同被控去年3月8日在大埔超級城B及C區一帶非法集結，蘇及文另被控無牌管有無線電對講機和襲擊警員尹寶褀，姚則另被控無牌管有無線電對講機。

案件早前提堂時5人均否認控罪，惟文念志和蘇揚浚昨承認全部3項控罪，辯方求情稱文服務社區多年，犯案因一時衝動鹵莾，蘇則熱心公益，品性善良，犯案出於衝動，而集結僅涉7至8人，歷時不長。

裁判官蘇文隆同意，案中集結對公共秩序影響微，以電筒襲警亦未令警員造成任何傷勢，考慮兩人認罪，判非法集結囚3個月，管有對講機罰款1500元，襲警囚3星期，刑期同期執行。此外，姚昨承認其中一罪即無牌管有無線電對講機，案件今續審，他與其餘被告按原有條件保釋。

【案件編號：FLCC1726/20、FLS7108、109/20】

（反修例風暴）