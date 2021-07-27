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逃台「想法幼稚」 求情稱冀重新讀書

【明報專訊】法官姚勳智昨日判刑時引述辯方求情稱，被告黃臨福在越南出生，年幼時隨家人來港，在單親家庭長大，以致心理有缺失；他在還押期間經過深思，明白不能以暴力方式表達訴求。姚官透露被告親撰求情信，稱當時以為潛逃台灣就可重整人生，自言想法幼稚，以愚蠢方式逃避法律責任，現只希望能重新讀書。

黃臨福昨身穿白襯衫和黑色眼鏡應訊，散庭後多名支持者向他大叫「撐住呀」，他亦揮手回應。庭上透露，黃親撰求情信稱去年因疫情而停學，變得無所事事，加上有案在身，一時迷失人生方向，聽到別人提議後，以為潛逃台灣便可「reset自己的人生」、「重新嚟過」，才會幼稚地以愚蠢方式犯案，現時很希望能重新讀書，冀法庭協助他重回正軌。

就縱火案，辯方稱黃非主腦或領導角色，犯案只因受社會氛圍影響，事件沒造成傷亡，盼獲輕判。案情指出，前年10月14日凌晨，黃與同案被告林小雄各持一枚汽油彈到旺角警署外，先後擲向警署側門，兩彈着地爆開，沒有起火，黃被捕後曾說「因為我好嬲，唔鍾意政府，所以我掟汽油彈」。據黃的WhatsApp紀錄，他曾與「Erie叔叔」傳信息，稱「我的志願要燒死班Popo為烈士報仇」，警方及後到其寓所搜查，發現3枚汽油彈。

（反修例風暴）

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