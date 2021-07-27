逃台「想法幼稚」 求情稱冀重新讀書

黃臨福昨身穿白襯衫和黑色眼鏡應訊，散庭後多名支持者向他大叫「撐住呀」，他亦揮手回應。庭上透露，黃親撰求情信稱去年因疫情而停學，變得無所事事，加上有案在身，一時迷失人生方向，聽到別人提議後，以為潛逃台灣便可「reset自己的人生」、「重新嚟過」，才會幼稚地以愚蠢方式犯案，現時很希望能重新讀書，冀法庭協助他重回正軌。

就縱火案，辯方稱黃非主腦或領導角色，犯案只因受社會氛圍影響，事件沒造成傷亡，盼獲輕判。案情指出，前年10月14日凌晨，黃與同案被告林小雄各持一枚汽油彈到旺角警署外，先後擲向警署側門，兩彈着地爆開，沒有起火，黃被捕後曾說「因為我好嬲，唔鍾意政府，所以我掟汽油彈」。據黃的WhatsApp紀錄，他曾與「Erie叔叔」傳信息，稱「我的志願要燒死班Popo為烈士報仇」，警方及後到其寓所搜查，發現3枚汽油彈。

（反修例風暴）