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最年輕者黃臨福認3罪 判入教導所 12港人逃台細節曝光 案情指抵埗後「陸委會」接應

【明報專訊】潛逃台灣途中被內地執法人員截獲的12港人之一、現年17歲學生黃臨福，前年向旺角警署擲汽油彈，早前承認「有意圖而企圖縱火」及「管有物品意圖摧毁或損壞財產」兩罪，他昨日另就潛逃案承認一項妨礙司法公正罪，案情首次披露潛逃計劃內容，包括被告曾在多個「安全屋」匿藏，並獲告知抵台後會有「台灣陸委會人員」接應。區域法院法官姚勳智昨就兩案判黃入教導所，為12港人中首名在港判刑的被告。

陸委：毫無所悉 從沒介入

不鼓勵非法方式來台

就本案案情提及陸委會，台灣陸委會昨回應本報說「毫無所悉，沒有評論」，強調台方從沒介入、也從沒干預香港內部事務，重申對於港人人道援助均依人道原則及相關法規妥適處理，但台灣也是法治社會，絕不鼓勵以非法方式來台。

案發時16歲的被告黃臨福，早前與廖子文、鄭子豪、張俊富、張銘裕、嚴文謙、黃偉然、李子賢及郭子麟被加控妨礙司法公正罪，由於黃透露擬認罪，法官將該案與縱火案於昨日一併判刑，餘下8人因申請法援，押後再訊。

控方案情指出，黃臨福因縱火案獲保釋候審，其間須居於指定院舍、不得離港；本案潛逃計劃周詳和具組織，被告與同案8名被告、喬映瑜、鄧棨然，以及「表哥」、「廢中」、「Benz姐姐」及「恩典」等人透過Telegram通訊，並多次會面商討經海路潛逃台灣，最終決定由鄧買船。

IG搜潛逃資訊 結識「台灣手足」

被囑攜法庭文件赴台「證示威者」

實施計劃期間眾人各有分工，包括指揮協調、資助費用、駕車接載、購買物資及出逃前提供「安全屋」等。黃與同案8人，連同喬映瑜、鄧棨然和李宇軒共12人於去年8月23日早上從布袋澳出發，由鄧駕快艇，最終被中國執法機關截查拘捕。

曾住安全屋 金主付15萬助逃

黃去年12月30日被押解回港被捕，警誡下承認自去年3月起謀求逃往台灣，他在Instagram搜尋潛逃資訊，在別名「台灣手足」的人介紹下認識「奀仔」和「幫緊你幫緊你幫緊你」，經兩人介紹認識喬映瑜。黃因無力付費，他其後獲告知有「家長」金主為他清付15萬元「潛逃費」。黃又透露，奀仔叫他帶法庭文件赴台，接應的「台灣陸委會人員」知道他是示威者，會提供庇護，而名為「火仔」的人會在台接應，若途中被截，便假稱正往釣魚。黃去年4月離開所住宿舍，按吩咐在九龍和新界多間安全屋躲藏，每屋均有人接應。案發日，黃由共犯駕車載往布袋澳，協助將兩桶汽油搬上快艇，喬則告訴他與接應「陸委會官員」聯絡的暗號。

法官姚勳智判刑時稱，被告直接將汽油彈擲向警署，藐視法律，罔顧後果，行為極不負責任。就妨礙司法罪，姚官稱若被告成功逃台，將難遣回港受審，有損司法公義和公眾利益，認為兩案適當量刑起點是6年監禁，認罪扣減至4年，考慮其年齡、已在中港羈押一年，與警方充分合作詳細披露案情，判他入教導所。

【案件編號：DCCC301、570/20】

（反修例風暴）

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