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任社署心理學家 葉劍青：已報告被控

【明報專訊】港大法律學院前副教授戴耀廷、臨牀心理學家葉劍青及石守正，被廉署起訴涉嫌就2016年立法會選舉非法招致選舉開支。葉劍青是社署臨牀心理學家，本報昨日向社署查詢，對於葉被起訴會否作出相應跟進行動，他有否被休假、停職或被處以任何紀律行動，社署回覆稱不評論個別案件，另指如有該署職員涉嫌干犯刑事罪行而被拘捕或檢控，署方會按既定規例及程序處理。

「雷動計劃」的6則報章廣告被廉署調查，翻查昔日《明報》，涉案廣告由「公民聯合行動成員組織」名義刊登，其成員組織包括「香港民主宣傳小組」、「撐傘落區運動」、「傘下爸媽」、「維修香港」、「良心理政」等。

葉劍青是「良心理政」召集人，該組織於2015年由臨牀心理學家及教育心理學家組成，反修例運動期間亦曾開設熱線，協助情緒受困者。據「立場新聞」本月初報道，葉劍青表示「良心理政」已停運。葉劍青昨回覆本報稱，他已向社署報告被起訴一事。至於有關案件事宜，他表示不回應。

邵家臻讚石守正熱心義工

另一名被廉署起訴的石守正，曾於2015年接受網台D100節目《北斗超雄》訪問，提及他是「撐傘落區運動」成員。翻查該節目的YouTube片段，當時由立法會前議員張超雄及邵家臻訪問石守正。邵家臻昨回覆查詢稱於佔中期間認識石守正，形容對方是比較熱心的義工，惟不熟悉其個人背景，節目後亦沒有深入了解。

相關字詞﹕雷動計劃 2016年立法會選舉 石守正 葉劍青

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