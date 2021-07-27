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廉署控戴耀廷3人 指雷動計劃登廣告違例 事隔5年起訴 涉「招致選舉開支」25萬

【明報專訊】港大法律學院前副教授戴耀廷、臨牀心理學家葉劍青及石守正，昨日被廉署起訴涉嫌就2016年立法會選舉「非法招致選舉開支」。廉署指3人並非候選人或任何候選人的選舉開支代理人，在《明報》及《蘋果日報》刊登6個廣告，招致選舉開支共逾25.3萬元。涉案報章廣告是宣傳由戴耀廷提出的「雷動計劃」，廉署稱是接獲投訴而展開調查，被問為何事發5年後才採取行動，署方稱由於案件已進入司法程序，不宜評論。案件周五（30日）將在東區裁判法院提堂。

葉劍青石守正准保釋

署方：接投訴啟調查

廉署指早前接獲投訴，指稱有人涉嫌違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》而展開調查。廉署徵詢律政司意見後，落案起訴戴耀廷（57歲）、葉劍青（55歲）及石守正（50歲）。3人同被控4項在選舉中作出招致選舉開支的非法行為罪名，違反上述條例第23（1）條。廉署稱，葉劍青及石守正已獲准保釋。戴耀廷現因民主派初選案還押。

控罪指6廣告刊明報蘋果

「雞蛋同盟」付25萬

控罪指上述3人涉嫌於2016年立法會選舉中，透過「雞蛋同盟有限公司」招致選舉開支共逾25.3萬元，以用於在《明報》及《蘋果日報》刊登6個廣告。戴耀廷在選舉前曾分別透過電台節目、記者會及社交媒體向選民介紹一項投票計劃，其目標是透過招募選民，根據該計劃提供的建議投票予某些候選人，「以達致過半數當選議員均來自某特定群組」。宣傳該計劃及其目標的廣告分別於2016年8月9日、9月2日及4日在《明報》及《蘋果日報》刊登。

促使或阻礙某候選人當選

所涉開支屬「選舉開支」

廉署調查發現，雞蛋同盟就該3個刊登於《明報》的廣告支付133,540元，並就另外3個刊登於《蘋果日報》的廣告支付12萬元。葉劍青及石守正同為雞蛋同盟董事及該公司銀行帳戶的授權簽署人。廉署網頁昨日的新聞稿提及，任何為促使或阻礙某候選人或某些候選人當選而招致的開支，均被視作選舉開支；只有候選人或獲候選人書面授權為其選舉開支代理人的人，方可招致選舉開支。

廣告籲參考民調策略投票

2016立選「踢走保皇」

戴耀廷於2016年發起雷動計劃，希望非建制派和選民透過協調，在選舉贏取過半數議席；該年6月推出滾動民調，以手機應用程式蒐集非建制選民投票意向，呼籲選民參與策略投票。2016年立法會選舉投票日為9月4日，翻查昔日《明報》，涉案3個廣告均以「公民聯合行動成員組織」名義刊登，呼籲選民「策略投票」。該年8月9日刊登的半版廣告題為「對抗政治操控，參與策略投票」，並附上「雷動計劃」Telegram二維碼、參與民調的方法及捐款資料等。

該年9月2日刊登的全版廣告，呼籲選民在選舉日前夕，與親戚朋友參考「雷動聲吶」，商討投票策略；又呼籲在選舉當日「避免浪費選票在勝算很高或勝算很低的候選人，集中挽救最後一席邊緣名單」。而9月4日刊登的全版廣告題為「終極對決！踢走保皇！」，則呼籲選民參考最新合併民調報告，「集中選票拯救非建制派邊緣名單」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕選舉開支 雷動計劃 廉政公署 2016年立法會選舉 戴耀廷

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