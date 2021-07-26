團體首創民間碳交易平台 減排兼換購物積分

首階段30餐廳酒樓參與

以慈善團體註冊的創科公司地球知源，其創辦人陳式立指出，現時外國的碳交易市場，都是為企業而設，被納入機制的企業如電廠和財團才可進行碳交易；市民日常活動牽涉的碳排放量雖遠不及企業，若累積起來，亦是可觀數字，故他構思建立一個平台「Carbon Credit Excellence」，讓市民在消費過程，換取積分消費，從中可得知自己的碳排放量，甚至進行碳交易。

地球知源2014年成立，經過多年籌備，最快今年8月底推出應用程式（App），首階段推行購物儲積分並計算減碳量，而累積一定減碳量，就可用作購物，原理有如超市購物儲積分，然後兌換成指定金額購物，首階段約有30間餐廳及酒樓加入。

參考內地碳配額每公斤0.06港元

陳引述內地本月中啟動的全國碳排放權交易，碳配額開盤價為每公噸49元人民幣，即每公斤約0.06港元；他指下月在本港推出的碳交易平台，會參考內地的碳排放權交易價，舉例購買一隻本地飼養的大閘蟹，可省卻從上海空運到港消耗的能源，以及餵飼由本地廚餘製成的飼料，合共減碳約700克，以內地碳配額計算，相等於0.042港元；不過他指平台推出初期會增加積分兌換的金額，以增吸引力，「希望透過經濟誘因，鼓勵市民在購物過程參與減排，為紓緩氣候變化出一分力」。

陳說，平台發展下去，會邀請更多商戶參加，並啟動地球知源自家研發的開放式網購平台，消費者可透過該平台網購本地農產品，減碳儲分，並以該平台的碳積分購物，目標於明年底前啟用。

（城市保育）