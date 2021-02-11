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地產公司遭爆竊6人被捕 300單位後備匙下落未明

【明報專訊】葵涌青山公路葵涌段444號A舖朝中地產於上周三（21日）發生的爆竊案，失物包括300個出租單位後備匙，鎖匙均貼有大廈名稱及單位號碼。

鎖匙貼大廈名稱單位號碼

葵青警區重案組探員翻查閉路電視及深入調查，上周五一連兩日採取行動，拘捕5男1女，年齡由25至42歲，涉嫌入屋犯法及處理贓物被捕。行動中起回部分失物，惟後備匙下落仍有待追查。

葵青警區重案組第一隊主管黃露莎督察表示，朝中地產於爆竊案的失物，包括300個出租單位後備匙、3500元現金、3本存摺、兩部手機、黑色手袋、地產宣傳單張及卡片等，探員翻查大量閉路電視片段及深入調查，上周五起一連兩日採取拘捕行動。探員搜查位於葵涌葵昌路、被捕男女用作儲存贓物的迷你倉，起回部分失物，包括手機、手袋、朝中地產文件及卡片，惟後備匙下落仍有待追查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

集中光輝圍和宜合道青山公路唐樓

警方於案發後由朝中地產協助，已與大部分涉事租客及業主聯絡，並交代案情，其餘單位仍待地產整理資料。涉案單位集中於光輝圍、和宜合道、青山公路葵涌段的唐樓，機動部隊警員已於案發後加強巡邏，警方亦與大廈保安及業主立案法團聯絡，及於大廈當眼位置張貼相關告示。警方建議受影響住戶或業主，應盡快更換門鎖，以免被人乘虛而入。任何人如目擊案件經過或有資料提供，可致電3661 2934與葵青警區重案組聯絡。

相關字詞﹕換鎖 爆竊 地產 後備匙

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