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聞咖啡變石油氣味 袁：年輕染疫嗅覺後遺症大

【明報專訊】目前本港12至19歲青少年的新冠疫苗接種率約三成，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，年輕人染疫病徵雖輕微，但嗅覺問題持續數月仍未康復，包括聞咖啡變為石油氣味、出現「嗅覺幻覺」或失去嗅覺，瑪麗醫院正跟進60至70名有嗅覺問題的青少年，袁國勇呼籲年輕人盡快打針。另外，沙特阿拉伯駐港領事的13歲女兒昨仍危殆。

袁國勇昨出席衛生防護中心有份舉辦的兒童及青少年接種疫苗講座，他表示年輕人感染新冠病毒後，出現傷風感冒等輕微病徵，但嗅覺完全改變，部分人聞不到味道，有些人聞咖啡卻似石油氣味，甚至出現「嗅覺幻覺」，例如突然出現幻覺聞到臭味，數月都未能康復。袁指，該些後遺症對年輕人傷害很大，呼籲接種疫苗。

沙特女童續危殆 身體開始衰竭

此外，抵港後違反豁免條件的沙特阿拉伯駐港領事的一對子女日前確診，其中13歲女童（第11,971宗）昨早仍危殆。袁國勇表示，13歲女童沒接種疫苗，昨留醫深切治療部，除了肺花，身體亦開始衰竭。有消息人士指，該名女童體重超過200磅，正接受高濃度氧氣治療，昨精神及胃口有好轉。

食物及衛生局長陳肇始昨出席活動後見傳媒，被問到會否檢控違反豁免條件的領事館相關人士，她表示目前正看情况，研究豁免要求需否加強。

（新冠疫情）

相關字詞﹕青少年 袁國勇 新型冠狀病毒 新冠疫苗

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