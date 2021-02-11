袁國勇：放寬社交距離 須九成接種率 200萬未打針仍可爆疫 指「七成」說法不可靠

增3宗輸入 一女子曾打兩針莫德納

本港昨增3宗輸入個案，患者均沒病徵，驗出L452R變異病毒株。其中一名31歲女子本月21日抵港，曾到西班牙、希臘、意大利及瑞士，亦曾在美國接種兩針Moderna（莫德納）疫苗，接種日期為3月14日和4月11日。其餘兩人為船員，分別來自坦桑尼亞及俄羅斯，均在7月22日抵港。另少於5宗初步確診，並沒本地個案。

袁：目前44%接種率仍偏低

香港兒科醫學會昨聯同衛生防護中心合辦網上講座，邀請政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇出席，解答兒童及青少年接種疫苗的問題。袁指出，本港目前逾44%的合資格人口接種至少一劑疫苗，接種率仍低，認為起碼超過九成，社區才安全，屆時可大幅度放寬社交距離措施。

至於官員近月多次公開引述專家稱達七成接種率可放寬措施，袁認為七成接種率仍不安全，其餘200多萬人未接種，亦可大爆發，形容達七成接種率是不可靠的想法。他又指，即使英國接近七成人口已打針，但當地疫情回升，死亡率及入院人數亦開始增加。他呼籲市民盡快接種疫苗，屆時即使染疫，體內釋放的病毒量可減少，醫院不至於癱瘓。

針後數據不足 再決定需否延檢疫

被問到最近有完成接種疫苗的抵港者確診，需否延長檢疫期，袁認為本港外防輸入措施已很嚴格，完成接種者如染疫，當局能在其抵港時驗出呼吸道病毒，否則抵港第3、5及7日應能驗出，若過了潛伏期首7天仍驗出陰性，相信患者病發機會較微。

袁國勇又指，目前關於接種者染疫的數據不足夠，未能決定接種後呼吸道排放病毒歷時多久、感染後抗體會否增加等，當局會檢視數據以決定需否延長隔離時間。

稱mRNA不影響基因或致癌

袁又指，復必泰疫苗含有的mRNA病毒會進入細胞核，不會影響人體基因，亦不會導致日後出現癌症。他指mRNA於人體存在數小時至數日，猶如WhatsApp及電郵短訊，之後就會被刪除，不會改變基因。

被問到政府會否延長疫苗接種中心運作，食物及衛生局長陳肇始昨出席活動後表示，政府會繼續檢視整體情况，她指當局曾就接種復必泰疫苗與私家醫生初步接觸，但具體如何提供接種、有否足夠地方儲存、是否安排接種一款疫苗，以及10月須開始接種流感疫苗，需詳細討論。

明報記者

（新冠疫情）