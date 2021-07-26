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「智方便」下月起可申職津 羅致光：減省處理時間

【明報專訊】繼前年9月在職家庭津貼辦事處（下稱職津處）推出網上申請服務，勞福局長羅致光昨表示，為進一步便利申請人及減省處理申請時間，下月2日起市民可透過「智方便」流動應用程式網上申請職津，升級至「智方便+」後可以數碼簽署電子預填表格。

智方便+可用數碼簽署

羅致光昨在網誌表示，職津處會分階段加強職津網上申請服務，今年8月2日推出首期新功能，職津申請人只要登記「智方便」戶口，便可使用電子預填表格；升級至「智方便+」後，可以數碼簽署電子預填表格，即時在網上遞交申請。除提供常設申請表格，職津處會根據申請人上一次的成功申請準備電子預填表格，如申請人住戶情况維持不變，只需在網上更新部分資料，提供新一輪申請的住戶入息、工時及資產證明即可。

職津申請人亦可透過「智方便」網上查閱已遞交的申請，及查閱負責處理申請的個案主任的姓名及聯絡方法，以便查詢申請進度。羅致光續稱，職津處計劃今年12月推出第二期新功能，包括讓申請人網上撤回已提交的申請、更改已提交的資料及提出覆核或上訴。

政府近年放寬在職家庭津貼申請門檻，包括兩度增加津貼額，以及容許申請住戶合併所有住戶成員的工時以獲取較高額津貼等。羅致光透露，截至今年6月底，職津計劃有逾5.9萬個活躍住戶、涉逾19萬人，較2018年落實改善措施前低津（即職津的前身）的2.76萬個受惠戶，增加超過一倍。

根據當局數字，2020至21年度發放職津的年度開支為約17.7億元，為2017至18年度6.5億元的近3倍。

相關字詞﹕羅致光 智方便 職津

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