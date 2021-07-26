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港聞二

的士油塘撞欄墜20米斜坡 七旬司機稱腳掣失靈

【明報專訊】七旬男司機昨凌晨駕空載的士至油塘碧雲道時，懷疑煞車系統失靈，變成「炮彈飛車」剷上安全島及先後撞毁兩段鐵欄，直衝20米斜坡下的羽毛球場，七旬司機自行爬出，由救護車送院治理。專家表示，遇上腳掣失靈應保持鎮定，利用手掣及軚盤靠近路邊將車慢慢停下。

事發昨凌晨零時許，70歲姓蘇的士男司機駕駛的士沿碧雲道落斜至高超道交界時，懷疑剎車系統出現問題，的士失控撞上路中分隔安全島，掃毁兩輛電單車及鐵欄，橫越高超道行車線，繼而剷上行人路及撞毁鐵欄，經斜坡草叢衝約20米，至高翔苑對開羽毛球場始停下。的士向右邊翻側，全車嚴重損毁，輪胎飛脫。

司機自行爬出車廂，胸口受傷清醒，由接報到場救護車送院治理。警方事後封鎖意外路段及羽毛球場，鐵欄、零件、碎片及損毁電單車散落一地，部分被撞毁的樹枝亦跌在羽毛球場，意外起因仍有待調查，案件由東九龍交通部交通意外調查隊第4隊跟進。

專家：轉低波拉手掣靠路邊

香港汽車會會長李耀培表示，私家車手掣及腳掣系統多數分開，如落斜期間腳掣失靈，應保持鎮定轉用低波，再不斷以手掣嘗試煞車，同時控制軚盤，將車輛靠近路邊、防撞欄或山邊等位置，利用車輛與物件摩擦，將車輛煞停。另外，制動系統出現問題前多數會有預兆，在啟動引擎後，如腳制可輕易一下踩到底，或行駛期間連踩數下腳掣仍沒有反應，顯示煞車系統可能有異，應作緊急停車準備。

相關字詞﹕腳掣 斜坡 煞車 炮彈飛的

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