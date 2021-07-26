葉劉：新民黨立會爭3席 引高學歷者參選

葉劉淑儀表示，新民黨有意派員從選委會議席晉身立法會，引進一些對直選沒興趣，「但有興趣服務社會，年紀較輕、學歷較高、知識水平較高的人」，認為這些議員能多花時間聯繫外國議會，向國際社會講好香港故事。葉太認為「愛國者治港」已無懸念，她鼓勵民主派參選，稱只要不觸碰危害國家安全等底線，不同政見的人也能在港發展。

鼓勵泛民參選 稱不碰底線可發展

另外，葉太被問及如何評價早前問責班子換人，警察出身的3人一同升官；她回應稱，經過反修例事件，中央重視國家安全及忠誠，認為紀律部隊的表現反映他們忠於國家，並敢於站在前線，中央重視他們屬可以理解。

至於是否「重武輕文」，葉太稱「要看（官員）表現」，主動提及食環署在修例風波期間沒有清拆連儂牆，是因為相關訴訟未完成，亦不是最迫切的工作，而且一拆又會再有張貼，強調不清拆是當局的整體決定，認為針對食環署只是有所誤解，相信未來政府整體的表現會更好。