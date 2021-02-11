選委會勞工界 職工盟兩屬會登記選民 工聯會勞聯公務員關聯工會佔近半 建制料全取60席

明報記者 陳惠恩

全部391選民 建制佔至少181

本報記者連續多日到選舉事務處查閱選委會界別分組臨時投票人登記冊，在每次限時45分鐘及不准筆錄等限制下，與工聯會、勞聯及職工盟等屬會名單對比，記錄到192個團體選民名字；經進一步統計，屬建制陣營工會至少181個，工聯會屬會及關聯工會佔最多有126個，勞聯屬會佔31個，其餘24個是不同的公務員工會，部分曾發表聲明「堅決支持人大完善香港選擇制度」。

在本報記錄到的團體選民中，有兩個是職工盟屬會，分別是交通事業從業員協會和政府工程技術及測量人員協會，另有9個獨立或未能識別聯繫的工會，包括公共醫療醫生協會、屯門醫院醫生協會、政府醫生協會、國泰航空公司本地職員工會等。

職工盟不參與：

不干預屬會決定

職工盟主席黃迺元表示，職工盟一向認為功能組別與實現雙普選背道而馳，故不會參與，亦無統計90多個屬會登記為選民的數字，但在民主大原則下，一向尊重屬會意向，從無要求或干預屬會投票決定。他說，「完善選制後，龍門任他擺、飄移境界，如果仍抱有希望，是無可救藥的樂觀主義者才做到」。至於今年界別登記選民數目大跌，他認為政府以不同方法政治打壓有選民認受的代表，加上國安法實施，相信是令工會對登記成選民卻步的原因，而職工盟未來會繼續與獨立工會等合作就關注議題發聲。

公共醫療醫生協會登記

曾責警暴 截稿前未回覆

公共醫療醫生協會曾在反修例運動中發聲明譴責警方近距離向示威者開槍，換屆後由凌霄志擔任會長，本報曾透過短訊及電話向凌查詢協會登記成界別選民的原因，但未獲回覆。凌上月當選時曾向傳媒透露，知悉有個別執委考慮以個人名義參選特首選委，但仍屬早期討論階段。

在新選制下，勞工界別分組會經團體選民選出60個代表，並繼續採用全票制，換言之，只要一個陣營掌握過半選票，基本可全取所有席位。選委會勞工界別團體選民由上屆668名跌至今屆的391名，理論上只要經《職工會條例》登記，所有具表決權會員均屬僱員的職工會，都可登記為界別選民。去年有大批新工會成立，準備登記為選委選民，冀增加民主派選委參選人勝算；本來合資格團體選民只需持續運作一年，但選舉制度修改後，團體選民資格變成須持續運作3年，新工會被摒諸門外。