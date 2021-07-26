工聯會批3.6萬元「脫離現實」 促破欠基金上限調升至7.6萬

欠薪申索近三成超上限

平均損失5482元

勞工及福利局文件顯示，2020年有3020人申請破欠基金，較2018年的2276人增加超過三成。2019/20年度有近三成申請超出欠薪特惠款項的3.6萬元上限，2020年超額申請的平均金額為4.1萬元，部分申請人無法追回所有金額，平均損失5482元。

工聯會權益委員會主任、「救失業．保就業」專責小組副召集人丘燿誠提到，有24位食品公司的前員工申請破欠基金，涉及近250萬元，而當中數名管理層的申請已超出欠薪特惠款項的上限。而另一火鍋店的18名前員工申請近120萬元，其中3人為部門主管，在欠薪部分亦超出上限。

工聯會認為現時3.6萬元上限不足以讓員工取足「血汗錢」，建議欠薪特惠款項上限參考2020年工資中位數1.9萬元的4倍，即7.6萬元；其他特惠款項，包括代通知金、遣散費、未放年假及未放法定假日薪酬，則按工資水平變動調整上限。

飲食業總工會秘書梁天柱稱，失業者若要啟動破欠基金申索程序，須入稟法庭要求對未清盤的公司僱主發出清盤令，當申請者沒有法援，要自費處理入稟的法律開支，梁天柱認為「要工友花錢討債有違常理」。工聯會要求當局因應失業市民的特別情况盡快批出法援。