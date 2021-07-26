港聞

港聞二

難物色賓館過渡房 社協：如盲頭蒼蠅

【明報專訊】政府推出以酒店和賓館作過渡房屋用途的先導計劃，參與的社協社區組織幹事吳衞東指要物色賓館作過渡房屋，過程如「盲頭蒼蠅」，有時賓館持牌人願簽約，但業主不願意；亦有賓館牌照期僅一年，機構難確保賓館能否提供兩年期房間，早前呈交79間賓館房資料，僅39間獲批，需另覓房間；同時有賓館亦指報名後完全無回音，政府支援少。

有關計劃批出兩個項目，涉1間酒店及14間賓館，分別由兩個非政府機構營運共約240間房。其中社協承諾提供80間賓館房，低於市價租金，租予居於不適切居所及已輪候公屋的一至二人戶居住兩年。吳指39間獲批的房間中，油麻地26間、尖沙嘴8間、旺角5間，36戶已入伙，需再覓41間房。

賓館報名政府無回音 靠社協聯絡

現與社協合作、位於尖沙嘴的如一賓館提供8間房，負責人劉小姐指，疫情令收入大跌七成，改以月租5000元出租房間，看淡未來兩年市况。她從業界聽聞有關計劃，認為可提供穩定收入，遂於4月報名參加，但之後無回音，幸獲社協主動聯絡，於7月初簽約，現時每月收入回復至疫前三成。劉指「政府非常被動，由得你們自行實行」，旗下3間賓館均報名，兩間獲選。

失業漢入伙 月租2515元

64歲住客麥先生原於果欄工作，在深圳租屋住，去年5月因疫情失業，回流在港租住賓館及領綜援，月租3300元，後加租300元。麥指本月初入住如一賓館過渡房屋後，只需以綜援租津2515元交租，居住環境亦較乾淨舒適。社協籲每戶入住期間每月儲200元，及後社協將補助1800元，住戶住滿兩年有6600元，以便另覓居所。

運輸及房屋局回覆稱，酒店和賓館可否參與先導計劃和牌照有效期的長短無一定關係，惟非政府機構一般着重其他考慮因素，如房間大小、居住環境、治安和衛生，以及酒店和賓館所提出的租金水平等，局方會繼續與相關持份者及非政府機構保持溝通，按情况適時檢討及調整細節。

民政事務總署回覆稱，若處所有需要在參與先導計劃期間申請續牌，牌照處會如處理其他牌照申請一樣，提供一切可行便利和協助。

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