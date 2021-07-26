海關兩周破3宗食品藏毒案 總值2.3億

「不惜工本」化學處理 健康食品混毒

海關毒品調查科早前跟據海外情報及深入調查，本月12日搜查火炭一個工廈貨倉，發現172箱、合共6865樽健康食品，包括瑪卡粉、蛋黃果粉及奇亞籽。關員透過食品樽包裝紙曾被改動、標記、傳出酸味等分別，在其中180樽瑪卡粉及蛋黃果粉，發現混有共72公斤可卡因，市值約8500萬元，拘捕一名43歲男子。

海關指，涉案健康食品均沒於市面出售，但與秘魯一個品牌極其相似，不排除有人以此作掩飾，形容毒犯「不惜工本、極盡心思」，混入健康食品的毒品，需經化學程序處理，始可抽出可卡因。

油樽蓋曾開 底有晶體沉澱物

機場海關於20日檢查由墨西哥空運抵港、報稱為牛油果油的146箱貨物，因來源地為輸出毒品風險高地區、提單所列與收貨地址不符及部分紙箱顏色不一，遂開箱檢查全批貨876支牛油果油，部分於強光照射發現樽底有晶體沉澱物，樽蓋亦曾被打開，再利用包括光譜分析器等儀器協助分析，揭發其中48箱、共288支為液態冰，可提煉145公斤冰毒，市值8000萬元。及後跟進調查，前日在青衣拘捕一名60歲男子。

另外，海關港口及海域科上周四（22日）截獲近20年來最大宗經海運的海洛英案。關員來源地風險管理檢查由泰國經海運抵港、報稱為零食的貨物，當中有12箱即食米粉包裝疑曾被打開，經詳細檢查揭發調味料包裝藏海洛英，共重61公斤，市值6600萬。

海關關員跟進調查發現收貨公司企圖以多層物流作掩飾，翌日終追查到一間實際位於葵涌的收貨公司，並拘捕包括收貨公司東主的兩男一女，3人已被落案暫控一項企圖販運危險藥物罪。