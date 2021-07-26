幼童情緒失控脫衣 校長被指要求拍照

被問有否就上述指控收到投訴及會否調查事件，教育局回應稱，知悉有關事件後，已即時跟進，包括聯絡校監、派員到校調查、接見校長及相關教職員，以及諮詢相關政府部門意見。由於指控涉及學生的福祉，該局會嚴肅處理。

前區議員李傲然接匿名投訴揭發

已辭任油尖旺區議員的李傲然昨在facebook表示，早前收到投訴電郵，指今年6月23日大角咀大同新邨聖德肋撒幼稚園一名有特殊教育需要的女童在學校情緒未能受控，突然在全班同學面前自行脫去所有衣服，班主任向上級報告後，校長胡肖霞涉嫌即時要求以學校的手機拍攝該幼童的裸照，聲稱一旦有家長投訴，可證明是女童情緒不受控所致，胡被指沒提供協助。李傲然表示，對於校長未能好好保護學生，嚴重侵犯兒童和令學童蒙上不能磨滅的陰影感到氣憤。

教局稱嚴肅處理 已到校調查

李傲然接受本報查詢表示，收到匿名投訴電郵後，曾向校內人士確認事件，將去信向教育局呈報個案並要求調查。至於會否報警，他說正諮詢法律意見。他又認為事件反映私立學校監管不足，促加強監管。

胡肖霞為退休法官胡國興的胞妹，今年初她先後被大同新邨聖德肋撒幼稚園的教職員指控涉嫌多項不當行為，包括被指涉公器私用，「命令」教職員為其寓所畫壁畫。