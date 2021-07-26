警搗世襲非法代客泊車 經營30年月收30萬 8人被捕

首揭地產代理轉介客人

被捕的6男2女，年齡由19至66歲，有黑社會背景，他們涉嫌串謀盜竊被捕，由探員帶署扣留調查。初步調查相信，搗破的非法代客泊車分別由兩個集團經營約10年及30年。據了解，其中一個泊車檔更以「世襲」形式，透過母、子、孫三代經營約30年。行動中，檢獲58條車匙、約4.2萬元現金及30張用作代客入表的八達通。

黑社會背景 母子孫參與

油尖警區反三合會行動組第一隊偵緝督察莊德謙表示，油麻地文昌街至文匯街、8幢由「文」字為首命名的大廈，俗稱「八文樓」，早前接獲有人長期霸佔公共咪表停車位的投訴，於是出動油尖警區刑事部本月成立特別部隊，調查後發現有人向車主收2700至2800元月費，便可將車輛停泊在集團長期霸佔的咪表位，成員會於執法人員到場時才付咪表費用，估計兩集團每月收入約30萬元。另發現有地產經紀轉介客人使用非法代客泊車服務。

向違例車發66告票 拖走6輛

警方其後派出藉地產經紀接近不法分子後，成功鎖定兩集團所有成員身分，於前日下午展開拘捕行動，以涉嫌串謀盜竊拘捕6男2女。另外，警方在行動中，亦向違反交通規例車輛發出66張定額罰款通知書，以及拖走6輛車。警方於油尖區打擊非法代客泊車取酬及長期霸佔公共咪表位的執法行動將會持續。

涉事的「八文樓」一帶均有公共咪表位，其中於文匯街有一個露天停車場，設有時租、日夜泊及月租，月租由3200元至固定車位的4400元。據了解，露天停車場月租車位長期爆滿，亦不設預約輪候。

記者致電停車場管理公司查詢月租車位供應狀况，職員指特定數量月租車位暫時已滿，可於月尾至月初在公司的手機應用程式查看車位情况。另外，停車場對開有約42個公共咪表停車位，當中有一輛客貨車擋風玻璃被警方放有一張告示，指車輛與一宗案件有關，車主須聯絡油尖警區反三合會行動組。